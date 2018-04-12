Самара заняла 12 место по уровню зарплаты по России

Самый высокий средний оклад в I квартале по-прежнему предлагают в Москве — 50,9 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России размер оплаты труда в I квартале 2018 года составил 34,7 тыс. рублей. Это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Эксперты Avito оценили рынок труда в Самаре и отметили, что по итогам I квартала самыми востребованными оказались специалисты в области продаж, производства и логистики. При этом самая высокая заработная плата в регионе была отмечена в сфере строительства — в среднем 42,8 тыс. рублей. Самый же низкий оклад предлагали соискателям в категории «Без опыта, студенты»: всего 24,5 тыс. рублей.

В 2017 году самой высокой в Самаре на фоне столицы стала средняя зарплата в области медицины и фармацевтики — 41,2 тыс. рублей, или 77% московского оклада. А самую низкую по сравнению с Москвой среднюю зарплату предлагали работникам сферы страхования — 24, ±8 тыс. рублей, то есть 40% к уровню оклада столичного специалиста на аналогичной позиции.

"По итогам I квартала 2018 года продолжился рост зарплат и количества вакансий в наиболее востребованных на рынке труда категориях — «производство», «продажи» и «строительство», — прокомментировал руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий. — По нашим данным, соискатели также проявляют повышенный интерес к этим областям. В данном случае спрос рождает предложение. В общем же, ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах".