Ещё
Самара заняла 12 место по уровню зарплаты по России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода

Самара заняла 12 место по уровню зарплаты по России 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Самый высокий средний оклад в I квартале по-прежнему предлагают в Москве — 50,9 тыс. рублей в месяц.
В среднем по России размер оплаты труда в I квартале 2018 года составил 34,7 тыс. рублей. Это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Эксперты Avito оценили рынок труда в Самаре и отметили, что по итогам I квартала самыми востребованными оказались специалисты в области продаж, производства и логистики. При этом самая высокая заработная плата в регионе была отмечена в сфере строительства — в среднем 42,8 тыс. рублей. Самый же низкий оклад предлагали соискателям в категории «Без опыта, студенты»: всего 24,5 тыс. рублей.
В 2017 году самой высокой в Самаре на фоне столицы стала средняя зарплата в области медицины и фармацевтики — 41,2 тыс. рублей, или 77% московского оклада. А самую низкую по сравнению с Москвой среднюю зарплату предлагали работникам сферы страхования — 24, ±8 тыс. рублей, то есть 40% к уровню оклада столичного специалиста на аналогичной позиции.
"По итогам I квартала 2018 года продолжился рост зарплат и количества вакансий в наиболее востребованных на рынке труда категориях — «производство», «продажи» и «строительство», — прокомментировал руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий. — По нашим данным, соискатели также проявляют повышенный интерес к этим областям. В данном случае спрос рождает предложение. В общем же, ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах".
Волга Ньюс: последние новости
В городах Самарской области цена квадратного метра жилья выросла за месяц на 2,3% Уровень вовлеченности сотрудников Tele2 вырос до 80% Грунт с площадки под транспорт к ЧМ вывезут за неделю
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу172
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая128
Когда ждать атаки Трампа410
Российские корабли исчезли с базы Тартус967
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля174
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова боялась своей последней роли
Шоу-бизнес
02:30
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Общество Новости Москвы
01:00
Бузовой напророчили место Пугачевой
Шоу-бизнес
03:27
Умер лидер The Overtones
Шоу-бизнес Происшествия
03:55
Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью
Шоу-бизнес Другое
01:18
Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение