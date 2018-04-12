Глава Народного банка Китая обозначил основные задачи в рамках делевериджа

Боао /пров. Хайнань/, 12 апреля / Синьхуа / — Китай придет к «блестящему делевериджу», работая в трех направлениях, заявил глава Народного банка Китая И Ган во время Боаоского азиатского форума — 2018.

Сегодня Китай, действительно, сталкивается с проблемой высокого коэффициента левериджа и высокого уровня долговой нагрузки, признал, отвечая на вопрос на эту тему, банкир. В рамках ее решения, по словам И Гана, учитывая осмотрительную монетарную политику, которой придерживается страна, и необходимость поддержания финансовой стабильности, «первейшей задачей мы считаем стабилизацию уровня долговой нагрузки, а второй по значимости — дальнейшее улучшение долговой структуры с обеспечением баланса государственного, корпоративного и индивидуального долгов». Третьей задачей он назвал обеспечение более рационального общего коэффициента левериджа. «Через указанное мы намерены прийти к блестящему делевериджу», — сказал он.

Поинтересовались у главы китайского Центробанка и перспективой пересмотра базовой процентной ставки. Лучшим способом было бы ставки унифицировать, заявил в ответ И Ган. Как он пояснил, в настоящее время в Китае, кроме базовой ставки по кредитам и депозитам, действует также рыночная ставка — например, в отношении государственных и корпоративных обязательств.

Постепенно обеспечить их соединение — «это направление нашей реформы», сказал он. -0-