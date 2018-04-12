Сами намайнились: екатеринбуржцы построили бизнес на продаже криптоферм под заказ

Жители Екатеринбурга продолжают зарабатывать на криптовалюте, несмотря на падение её курса. Они не только майнят валюту, но и собирают для этого под заказ фермы. На популярных сайтах с объявлениями размещено больше полусотни таких предложений. Цена вопроса — от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге сотни тех, кто может собрать ферму, но делают это на заказ не более 10 продавцов.

Один из них — Михаил, он собирает и продает майнинговые фермы уже больше года и убежден, что это гораздо выгоднее, чем майнить криптовалюту. За это время он собрал и продал 60–70 ферм, заработав на этом около четырех миллионов рублей. Правда, сейчас спрос на фермы начал снижаться.

— Если в декабре — январе мне звонили по несколько раз в день, то сейчас раз в неделю. Спрос упал, но я от этого не страдаю, — уверяет Михаил. — Потому что собираю фермы только при поступлении заказа. Иногда появляются «оптовики». Последний такой крупный заказ был в феврале — собирали 25 ферм.

Недавно он выставил на продажу и свою личную ферму за полтора миллиона рублей, на которой, по его словам, в месяц зарабатывает 2,5 тысячи долларов. Он поясняет, что с падением курса биткоина это не связано. Ему просто выгодно её продать, заработать деньги и собрать новую, потому что он уверен, что скоро биткоин снова подскочит в цене.

Прошлым летом или в декабре — январе этого года на пике стоимости криптовалюты фермы пользовались большим спросом. Люди скупали готовые фермы и разбирали все видеокарты в магазинах. В конце прошлого года и начале этого один биткоин стоил 12,5 тысячи долларов, сейчас — меньше 7 тысяч долларов. За ним начали падать и остальные криптовалюты, которые добываются с помощью ферм — эфир (Ethereum (ETH)), Лайткоин, Ripple и другие.

Но Михаил уверен, что стоимость биткоина все равно вырастет и на майнинге можно будет еще заработать, главное — выбрать правильный момент для вывода денег.

— Моя ферма за 1,5 миллиона рублей могла окупиться уже раза два, но каждый раз, когда мне нужно было заплатить за электричество (на него приходится около 70% затрат при добыче криптовалют. — Прим. ред.) или ещё что-то, я выводил деньги. С продажей криптовалюты очень тонкий момент. Абсолютно все мои клиенты, с кем я общаюсь, выводили деньги неправильно. Кроме одного: он купил три фермы за 800 тысяч рублей и полностью «отбил» их за четыре месяца.

Еще один продавец — Дмитрий, предлагает четыре фермы за 650 тысяч рублей. Стоимость он сформировал исходя из невысокой мощности видеокарт. Майнингом и сборкой ферм он занимается полтора года. А когда спрос на них падает, зарабатывает тем, что берет фермы на хранение у владельцев, которым негде их разместить. Стоит это 5 тысяч рублей в месяц (за каждую ферму). Сюда входят затраты на электричество, интернет и обслуживание.

Хранение оборудования для майнинга — это, кстати, отдельный вид бизнеса. Для этого даже создают майнинг-отели. Это своего рода data-центры, где «постояльцам» предлагают хранение и сервисное обслуживание оборудования с защитой от скачков электричества и профессиональной вентиляцией. В Екатеринбурге стоимость размещения одной единицы оборудования (одного майнера) — пять-шесть тысяч рублей, а аренда за «проживание» ферм в майнинг-отелях рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества видеокарт.

Как сообщили Е1.RU в одном из таких «отелей», падение курса пока не сказалось на количестве арендаторов. Вероятно, связано это с тем, что договоры с ними заключаются заранее на определенный срок, и расторгать их сейчас просто невыгодно. Основные «жильцы» в майнинг-отелях — это отдельные майнеры, а не крупные фермы.

Если вы вдруг собрались купить ферму, но не понимаете, как ее выбрать — почитайте рекомендации «фермера» Александра. По его словам, на сборку одной фермы из 4 или 6 видеокарт вместе с тестированием уходит 5–8 часов.

— Тут все зависит от размера фермы, сейчас стандартными считаются на 4 или 6 видеокарт, — рассказал Александр. — Стандартная ферма на geforce 1060 6G на 6 видеокартах по сегодняшнему курсу приносит своему владельцу около 4 с половиной долларов в сутки.

Перед тем как покупать ферму, с помощью специального калькулятора в Сети можно просчитать, сколько на ней ежедневно можно намайнить долларов. Возьмём ферму за 70 тысяч рублей с такими характеристиками: видеокарта Sapphire RX 470 (mining edition), 8 Gb с чипом Samsung, GDDR5 256-bit SAP — 6 штук. Вводим модель видеокарты (цифру 470) и количество видеокарт — 6. Получается, что в день мы сможем намайнить 3,84 доллара в криптовалюте Monero (XMR), или 3,29 доллара в Ethereum (ETH).

Проверяем более дорогую ферму, ту самую — за полтора миллиона рублей (в эту стоимость входят две фермы, берём ту, что мощнее). Ферма на 7 ригов на картах 1060 (6 Gb), 45 карт. Здесь можно заработать 26,62 доллара в криптовалюте Verge-Lyra2REv2 (XVG)? или 28,89 доллара в криптовалюте Ethereum (ETH).

Предприимчивые екатеринбуржцы не только майнят. Некоторые продают недвижимость в криптовалюте, а один из таксистов принимает в качестве платы за поездку не рубли, а биткоины.