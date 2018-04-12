Ставропольцев приглашают 9 Мая на акцию «Наследники Великой Победы»

Акция «Наследники Великой Победы» вновь пройдёт в Ставрополе 9 Мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Год назад ставропольцы участвовали в акции «Наследники Великой Победы», приуроченной к параду 9 Мая. 340 детей с родителями переоделись в военную форму 40-х годов и промаршировали вслед за ветеранами Великой Отечественной войны.

Горожанам понравилась новая акция, дающая возможность почувствовать единство народа и почтить память миллионов солдат. Поэтому вскоре она состоится вновь. Чтобы принять в ней участие, нужно до 30 апреля отправить заявку с ФИО и номером телефона на электронную почту naslednikipobedy26@mail.ru и, разумеется, нарядиться в военную форму. Главные участники акции — дети, но родители также смогут переодеться и сопровождать их на параде.