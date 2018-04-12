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Ставропольцев приглашают 9 Мая на акцию «Наследники Великой Победы»
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Ставропольцев приглашают 9 Мая на акцию «Наследники Великой Победы» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Акция «Наследники Великой Победы» вновь пройдёт в Ставрополе 9 Мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Год назад ставропольцы участвовали в акции «Наследники Великой Победы», приуроченной к параду 9 Мая. 340 детей с родителями переоделись в военную форму 40-х годов и промаршировали вслед за ветеранами Великой Отечественной войны.
Горожанам понравилась новая акция, дающая возможность почувствовать единство народа и почтить память миллионов солдат. Поэтому вскоре она состоится вновь. Чтобы принять в ней участие, нужно до 30 апреля отправить заявку с ФИО и номером телефона на электронную почту naslednikipobedy26@mail.ru и, разумеется, нарядиться в военную форму. Главные участники акции — дети, но родители также смогут переодеться и сопровождать их на параде.
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