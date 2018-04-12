Биткоин продолжает дорожать в рамках консолидации

Самая популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром продолжает умеренно дорожать, при этом не превышая отметки в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.17 мск биткоин дорожал на 2%, до 6,98 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,77%, до 6,96 тысячи долларов, на GDAX — на 2,08%, до 6,96 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum рос в цене на 4,83%, до 435,57 доллара, Ripple дорожал на 9,91%, до 0,54 доллара, Bitcoin Cash — на 4,5%, до 681,06 доллара, Litecoin — на 2,93%, до 117,19 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 278,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,5% всего рынка криптовалют.

Как отмечают эксперты, в отсутствие новостей, которые могли бы существенно повлиять на стоимость биткоина, цена криптовалюты продолжает консолидироваться.