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В пылу конфликта не забудьте про золото, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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В пылу конфликта не забудьте про золото, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Позже котировки соскользнули вниз, и сейчас тройская унция драгоценного металла стоит около $1352,70. Для каждого из этих направленных движений у золота была веская причина.
Изначальным катализатором для роста цены на золото стал очередной виток геополитической напряженности: Дональд Трамп, президент США, в свойственной ему эксцентричной манере через Twitter заявил, что России стоит готовиться к ударам по Сирии. Таким образом, по всей видимости, американский лидер хотел напомнить Москве о том, что ближневосточный конфликт далек от своего разрешения. Инвестиционный мир быстро оценил такие риски и «переключился» на безопасные активы, в числе которых и золото. Цена быстро пошла вверх.
Позже рынок был вынужден сместить угол зрения на «минутки» последнего заседания Федеральной резервной системы США, где вновь не исключались более быстрые темпы ужесточения денежно-кредитной политики и более динамичный процесс повышения процентных ставок. К доллару вернулась доля симпатий инвесторов, золото было вынуждено корректироваться.
Эффект от содержания протокола Федрезерва, на самом деле, является краткосрочным драйвером. Американские ракеты в Сирии, пусть и теоретические, аргумент для инвестиций в активы «тихой гавани» куда более весомый. По оценкам «Альпари Голд», волатильность в драгметалле пока сохранится высокой — как минимум до тех пор, пока карта военного интереса в Сирии останется в колоде. Любая реальная эскалация сирийского конфликта поднимет цену на золото до $1400 за тройскую унцию и выше.
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