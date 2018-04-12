Рубль дал отпор. Можно выдохнуть?

Рубль к концу торгового дня полностью отыграл потери и даже вышел в плюс. Практически весь день рубль находился под прессом продаж, тестируя минимальные отметки с 2016 г., однако ситуация резко изменилась.

В 19:00 по московскому времени — сразу после завершения основной сессии — рубль резко укрепился.

Определенную поддержку рублю оказали и цены на нефть, которые накануне обновили максимум с 2014 г. Цена за баррель смеси Brent в моменте поднималась выше отметки $73. Трейдеры играют на повышение на фоне растущей напряженности вокруг Сирии и ракетной атаки на Саудовскую Аравию , в которой королевство обвинило Иран

Между тем, несмотря на весь негатив, который принес обвал российской валюты, для бюджета в краткосрочной перспективе текущая ситуация выглядит позитивно. Цена барреля нефти в рублях сейчас стоит почти 4500 руб., выше было только однажды — в момент паники в конце 2014 г., когда рубль ослаб за день на 20%.

В целом же на рынке остается еще достаточно много неопределенности. До сих пор нет ясности, как будет развиваться ситуация в Сирии, да и угроза новых санкций сохраняется, так что произойти может все, что угодно, и далекоидущие выводы делать преждевременно.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Минфин США видит серьезный эффект от последних санкций против России, в том числе и на международных рынках, но отмечает, что к ним как к инструменту нужно подходить ответственно, поскольку он очень мощный. В рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США выступил глава Минфина Стивен Мнучин . "Нам нужно быть очень осторожными, когда мы используем санкции. Это очень мощный инструмент. И нам нужно внедрять их осторожно и вдумчиво. Мы совсем недавно объявили о новых санкциях против российских олигархов и российских политиков. Они оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку. Мы также ввели большое количество санкций против компаний, связанных с этими олигархами", — сказал Мнучин.

Министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против российского госдолга. Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей, Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.