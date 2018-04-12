Рубль дал отпор

Рубль к концу торгового дня полностью отыграл потери и даже вышел в плюс. Практически весь день рубль находился под прессом продаж, тестируя минимальные отметки с 2016 г., однако ситуация резко изменилась.
В 19:00 по московскому времени — сразу после завершения основной сессии — рубль резко укрепился.
Этому способствовали различные заявления, в том числе и председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. Он рассказал, что Россия находится в прямом контакте с НАТО и ВС США. Но наибольший позитивной новостью, безусловно, стало сообщение о том, что Минфин США забраковал санкции против российского госдолга. Этот законопроект, напомним, был внесен в палату представителей конгресса 5 апреля. К суверенному долгу в законе приравниваются и облигации 7 госбанков: Сбербанка, ВТБ, "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка" и ВЭБа. На фоне введения новых санкций в отношении ряда российских компаний и фактического отключения "РусАла" от долларовой системы угроза принятия такого закона сильно напугала рынки, но теперь, кажется, угроза исчерпана.
Определенную поддержку рублю оказали и цены на нефть, которые накануне обновили максимум с 2014 г. Цена за баррель смеси Brent в моменте поднималась выше отметки $73. Трейдеры играют на повышение на фоне растущей напряженности вокруг Сирии и ракетной атаки на Саудовскую Аравию, в которой королевство обвинило Иран.
Между тем, несмотря на весь негатив, который принес обвал российской валюты, для бюджета в краткосрочной перспективе текущая ситуация выглядит позитивно. Цена барреля нефти в рублях сейчас стоит почти 4500 руб., выше было только однажды — в момент паники в конце 2014 г., когда рубль ослаб за день на 20%.
В целом же на рынке остается еще достаточно много неопределенности. До сих пор нет ясности, как будет развиваться ситуация в Сирии, да и угроза новых санкций сохраняется, так что произойти может все, что угодно, и далекоидущие выводы делать преждевременно.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Минфин США видит серьезный эффект от последних санкций против России, в том числе и на международных рынках, но отмечает, что к ним как к инструменту нужно подходить ответственно, поскольку он очень мощный. В рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США выступил глава Минфина Стивен Мнучин. "Нам нужно быть очень осторожными, когда мы используем санкции. Это очень мощный инструмент. И нам нужно внедрять их осторожно и вдумчиво. Мы совсем недавно объявили о новых санкциях против российских олигархов и российских политиков. Они оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку. Мы также ввели большое количество санкций против компаний, связанных с этими олигархами", — сказал Мнучин.
Министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против российского госдолга. Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей, Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.
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