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Космонавты на МКС напишут «Тотальный диктант» 14 апреля
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Космонавты на МКС напишут «Тотальный диктант» 14 апреля 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Акция «Тотальный диктант» во второй раз пройдет в космосе. Космонавты примут в ней участие 14 апреля. Антон Шкаплеров и Олег Артемьев рассказали о своем участии в видеозаписи. Впервые диктант на МКС был написан в 2014 году, когда Артемьев первый раз был на станции. Тотальный диктант пройдет в субботу и затронет такие мегаполисы, как Казань, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. В акции примут участие около 250 000 человек. В этом году тотальный диктант будет посвящен судьбе поволжских немцев. Автор теста — писатель Гузель Яхина.
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