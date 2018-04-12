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Израильская VC-платформа Prytek вложит до $2 млн в стартапы из России
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Израильская VC-платформа Prytek вложит до $2 млн в стартапы из России 

RB.ru 47 минут назад
Фото: RB.ru
Для работы на российском рынке Prytek вместе с партнерами создает структуру Global Fintech Solutions. Ключевым партнером Prytek в России стал сооснователь корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, а также фонды Da Vinci Capital — последние вложат в общую структуру $20 млн  Prytek заинтересована в стартапах, которые работают в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, HR, образования, медиа, ритейла, e-commerce, но основной фокус будет направлен на финтех. Каждый выбранный стартап получит до $2 млн инвестиций.
Prytek работает по модели центра дистрибуции технологий — компания не берет деньги за управление капиталом и ежегодно выплачивает дивиденды за счет продаж продуктов своих портфельных компаний корпоративным клиентам.
Эксперты венчурного рынка считают бизнес-модель Prytek «интересной и уникальной» для России, что выделяет израильскую платформу на фоне других потенциальных инвесторов.
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