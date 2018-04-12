Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,26% — до $72,25 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,42%, составив $67,10 за баррель.