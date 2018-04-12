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Биржи АТР снижаются вслед за индексами США
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Когда ждать атаки Трампа
Когда ждать атаки Трампа

Биржи АТР в основном снижаются вслед за индексами США после комментариев Трампа 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно динамику на понижение вслед за закрытием в минусе американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,23% — до 30827,85 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,29% — до 2451,3 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,27%, до 5812,7 пункта. Японский Nikkei 225 терял на 0,11%, снижаясь до 21662,78 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,6% — до 3188,97 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 1846,26 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.
Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.
Он также подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.
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