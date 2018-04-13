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Американская компания открыла в Китае производство медицинской упаковки
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Американская компания открыла в Китае производство медицинской упаковки 

ИнформУпак 1 час назад
Новый завод занимает более 6 тыс. квадратных метров и будет ежегодно выпускать упаковку стоимостью свыше 100 млн долларов. В его структуре есть лаборатории для тестирования выпускаемой продукции и проведения микробиологических исследований, центр технического обслуживания, складские помещения и пр. Производимая упаковка будет реализовываться в Китае и соседних странах.
По словам Брэди Тонга, отвечающего в Oliver Healthcare Packaging за азиатский регион, открытие завода в Сучжоу позволит компании наладить эффективное сотрудничество с азиатскими партнерами, которые заинтересованы в приобретении качественных упаковочных материалов.
Oliver Healthcare Packaging основана в 19 веке и на сегодняшний день является одним из ведущих мировых производителей стерильной гибкой медицинской упаковки. Она поставляет свою продукцию в страны Северной и Южной Америки, Европы и Азии. На китайском рынке компания активно работает с 2006 года, тогда было открыто компании представительство в Сучжоу.
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