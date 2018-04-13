Американская компания открыла в Китае производство медицинской упаковки

Новый завод занимает более 6 тыс. квадратных метров и будет ежегодно выпускать упаковку стоимостью свыше 100 млн долларов. В его структуре есть лаборатории для тестирования выпускаемой продукции и проведения микробиологических исследований, центр технического обслуживания, складские помещения и пр. Производимая упаковка будет реализовываться в Китае и соседних странах.

По словам Брэди Тонга, отвечающего в Oliver Healthcare Packaging за азиатский регион, открытие завода в Сучжоу позволит компании наладить эффективное сотрудничество с азиатскими партнерами, которые заинтересованы в приобретении качественных упаковочных материалов.

Oliver Healthcare Packaging основана в 19 веке и на сегодняшний день является одним из ведущих мировых производителей стерильной гибкой медицинской упаковки. Она поставляет свою продукцию в страны Северной и Южной Америки, Европы и Азии. На китайском рынке компания активно работает с 2006 года, тогда было открыто компании представительство в Сучжоу.