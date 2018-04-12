Нижний Новгород занял седьмое место в России по величине зарплат

Нижний Новгород занял седьмое место среди крупных российских городов по величине зарплат.

К такому выводу пришли эксперты «Avito Работа», оценившие рынок труда в областном центре в первом квартале 2018 года.

Согласно данным исследования, соискатели работы могли в среднем рассчитывать на 33 тыс. руб. в месяц. Средний оклад в городе увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 0,6% за квартал.

Самую высокую среднемесячную зарплату в I квартале по-прежнему предлагают в Москве — 50,9 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России размер оплаты труда в I квартале 2018 года составил 34,7 тыс. рублей. Это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале.

Напомним, средняя зарплата по Нижнему Новгороду в 2017 году выросла на 7%.