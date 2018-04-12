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Нижний Новгород занял седьмое место в России по величине зарплат
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Нижний Новгород занял седьмое место в России по величине зарплат 

Newsroom24 13 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижний Новгород занял седьмое место среди крупных российских городов по величине зарплат.
К такому выводу пришли эксперты «Avito Работа», оценившие рынок труда в областном центре в первом квартале 2018 года.
Согласно данным исследования, соискатели работы могли в среднем рассчитывать на 33 тыс. руб. в месяц. Средний оклад в городе увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 0,6% за квартал.
Самую высокую среднемесячную зарплату в I квартале по-прежнему предлагают в Москве — 50,9 тыс. рублей в месяц.
В среднем по России размер оплаты труда в I квартале 2018 года составил 34,7 тыс. рублей. Это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале.
Напомним, средняя зарплата по Нижнему Новгороду в 2017 году выросла на 7%.
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