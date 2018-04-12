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Назван равновесный курс рубля
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Эксперт назвал равновесный курс рубля 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сегодня рубль имеет шансы отыграть часть потерянного, считает член Совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян. Одной из причин будет технический отскок курса, характерный для конца недели, фиксация прибыли, предполагает эксперт.
— При этом сейчас основным источником ослабления национальной валюты является внутрибиржевая паника. Налицо достаточно редкий случай, когда наши финансовые власти проявили необходимую хладнокровность. Но все-таки ее оказалось недостаточно из-за того, что внутри страны вера в рубль достаточно подорвана. Действительно, нефть-то растет, а рубль и не думает крепнуть вслед за ней.
Серьезную роль в ослаблении рубля играют биржевые спекулянты, для которых чем хуже ситуация, тем больше возможностей заработать. И они подогревают панику.
"Думаю, долго это не продлится", — отмечает эксперт.
По его мнению, реальная равновесная цена рубля сегодня порядка 72-73 по евро и 59-60 по доллару. А уж никак не та, которую фиксирует ЦБ.
— К сожалению, учитывая геополитическую ситуацию, сейчас пока ни один из факторов не играет на стороне ослабления паники. Будем ждать.
Вчера рубль предсказуемо ослабел утром, однако к вечеру ситуация поменялась на обратную — национальная валюта сумела отыграть часть утренних потерь и начала укрепляться как к доллару, так и к евро на фоне фиксации прибыли игроками.
Официальный курс доллара на сегодня, 12 апреля, составляет 64 рубля 6 копеек (укрепление на 1 рубль 69 копеек). За один евро дают 79 рублей 28 копеек (укрепление на 2 рубля 43 копейки).
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