Эксперт назвал равновесный курс рубля

— При этом сейчас основным источником ослабления национальной валюты является внутрибиржевая паника. Налицо достаточно редкий случай, когда наши финансовые власти проявили необходимую хладнокровность. Но все-таки ее оказалось недостаточно из-за того, что внутри страны вера в рубль достаточно подорвана. Действительно, нефть-то растет, а рубль и не думает крепнуть вслед за ней.

Серьезную роль в ослаблении рубля играют биржевые спекулянты, для которых чем хуже ситуация, тем больше возможностей заработать. И они подогревают панику.

"Думаю, долго это не продлится", — отмечает эксперт. По его мнению, реальная равновесная цена рубля сегодня порядка 72-73 по евро и 59-60 по доллару. А уж никак не та, которую фиксирует ЦБ

— К сожалению, учитывая геополитическую ситуацию, сейчас пока ни один из факторов не играет на стороне ослабления паники. Будем ждать.

Вчера рубль предсказуемо ослабел утром, однако к вечеру ситуация поменялась на обратную — национальная валюта сумела отыграть часть утренних потерь и начала укрепляться как к доллару, так и к евро на фоне фиксации прибыли игроками.

Официальный курс доллара на сегодня, 12 апреля, составляет 64 рубля 6 копеек (укрепление на 1 рубль 69 копеек). За один евро дают 79 рублей 28 копеек (укрепление на 2 рубля 43 копейки).