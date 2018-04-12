Совфед одобрил поправки в законодательство, внесенные алтайским сенатором

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство о рынке ценных бумаг, разработанные сенатором от Республики Алтай Владимиром Полетаевым . Закон вводит в российское правовое поле новый вид эмиссионных ценных бумаг — структурных облигаций.

По словам Владимира Полетаева, они широко используются во всем мире, однако до сегодняшнего дня не регулировались законодательством нашей страны.

Расширение линейки инвестиционных продуктов поспособствует развитию отечественного финансового рынка, считает сенатор.

«Отличительной особенностью структурных облигаций является то, что они позволяют инвесторам получать более высокий доход по сравнению с традиционными облигациями. Однако операции с ними требуют более компетентного подхода. Поэтому законом предусматривается приобретение структурных облигаций только профессиональными участниками ранка ценных бумаг — квалифицированным инвесторами», — отметил Владимир Полетаев.

Тем не менее, Центральный Банк вправе установить критерии, при соответствии которым физические лица тоже смогут совершать операции со структурными облигациями, добавил законодатель.

«Чтобы дополнительно обезопасить неквалифицированных инвесторов, мы прописали в законе, что они вправе в течение 10 дней расторгнуть договор приобретения структурных облигаций в одностороннем порядке», — подчеркнул Владимир Полетаев.

Также закон устанавливает, что выпускать структурные облигации могут только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества. При этом они вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований или иного имущества.

Разработанный Владимиром Полетаевым Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, за исключением одного из пунктов первой статьи, вступающего в силу со дня официального опубликования документа.