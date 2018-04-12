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Мексика за три года построит 40 солнечных электростанций
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Мексика за три года построит 40 солнечных электростанций 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Мексика сообщила о планах за три года построить 65 электростанций — 40 солнечных и 25 ветряных.
Инвесторы готовы вложить в проекты почти 9 миллиардов долларов, передает РИА Новости.
Министр энергетики Педро Хоакин Колдуэлл отметил, что проведенная в сфере энергетики реформа позволила Мексике войти в десятку стран с самыми крупными инвестициями в возобновляемую энергетику. К 2024 году 43% электрогенерации будет обеспечивать «зеленая» энергетика.
Министр также обратил внимание и на самые низкие в мире тарифы на ветровую энергию. Сейчас в стране 46 ветропарков, а через три года их будет 66.
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