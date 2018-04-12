Доживем — увидим

ИСЖ в 2017 году стало драйвером всего страхового рынка. Банки охотно продают этот продукт, страховщики возлагают на него большие надежды. Однако уже появились и те, кто предлагает запретить его для непрофессионалов. Стоит ли частному инвестору «играть в ИСЖ» и можно ли на нем реально заработать?

На фоне роста всеобщего интереса к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) в начале апреля Совкомбанк заявил о выводе этого продукта из своей линейки спустя всего несколько месяцев после его запуска. Свою позицию руководство банка мотивирует непонятностью и непрозрачностью продукта для клиента и предлагает запретить ИСЖ как класс, допустив к нему лишь квалифицированных инвесторов. То есть лишить простых участников финансового рынка возможности зарабатывать таким образом. Банки.ру решил выяснить, стоит ли игра свеч — можно ли заработать на ИСЖ больше, чем по среднему банковскому депозиту (6—7%), и на что нужно смотреть клиенту, выбирая компанию и стратегию.

Продуктовый виджет

Как выбрать продукт ИСЖ Доходность по договорам ИСЖ банки раскрывают неохотно, потому что считать «среднюю температуру по больнице» сложно и не очень показательно. Личный доход инвестора зависит от множества факторов, в частности от точки входа и срока договора. Оценить реальный доход можно только в момент выхода, то есть по завершении срока договора. У большинства игроков этого рынка (кроме «РГС Жизни», «АльфаСтрахования» и « Сбербанк Страхование жизни») пока не было массового закрытия договоров. Так что на данный момент можно говорить либо о продуктах с фиксирующимся в определенные промежутки дополнительным доходом, либо о росте базового актива, от которого в конечном итоге зависит доход клиента.

Эксперты на берутся в нынешних экономических реалиях давать советы, в какие именно активы стоит сейчас инвестировать: невозможно предсказать, что будет падать, а что — расти. Что касается стратегий и конкретных инвестиционно-страховых продуктов, в которые стоит вкладываться, тут есть несколько базовых рекомендаций.

ЕС, Во-первых, необходимо смотреть на коэффициент участия (КУ), который определит потенциал заработка по продукту. «При низком коэффициенте участия не удастся много заработать даже при высокой доходности базового актива, — отмечает председатель комитета по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин . — Но нужно понимать, что для разных базовых активов „хороший“ КУ будет разным». В этом смысле принципиально важно обращать внимание и на сам базовый актив по продукту, к динамике которого применяется коэффициент участия. Хорошим тоном на рынке сегодня является близкий к 100—120% КУ при вложении в рынки акций развитых стран ( США Японии ).

Если говорить о более рискованных вложениях, например, в рынки развивающихся стран, рынки высоких технологий, сырьевые рынки, то КУ может колебаться в пределах 40—70%. Математика в данном случае довольно проста: так, если развитые рынки дают доходность 5—10% на длинном сроке, то инвестиции в них имеют смысл при КУ 100—120%, тогда как развивающиеся рынки и хай-тек могут принести 15—25%, что позволит получить достойный доход и при 50—60% участия. «Постарайтесь точнее понять, какую доходность демонстрировал сам базовый актив последние 5—10 лет. Чтобы затем, применив к нему коэффициент участия, иметь возможность сопоставить возможную доходность продукта ИСЖ со своими ожиданиями и альтернативными инструментами, например депозитами. Клиентский менеджер обычно обладает такой информацией и может ее предоставить по вашему запросу», — советует Максим Чернин.

Второй важный момент, на который необходимо обратить внимание при выборе конкретного продукта, — комиссионное вознаграждение банка. Слишком высокие комиссии «съедают» все доходы клиента. Вы имеете право потребовать от банка-продавца раскрыть размер его комиссионного вознаграждения — по закону он обязан это сделать.

Стоит также иметь в виду, что договор ИСЖ с большим сроком имеет больший потенциал доходности. «Я лично больше верю в продукт, где срок инвестирования близок к пяти годам. У него потенциально более высокая доходность, потому что по более краткосрочным договорам страховщик вынужден закладывать более высокую фиксированную часть в более надежные, но менее прибыльные активы — чтобы гарантировать клиенту возврат вложенных средств», — говорит глава комитета ВСС.

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Размер гарантии возврата средств также очень важен при выборе продукта ИСЖ. Как поясняет эксперт, по большинству действующих сейчас договоров гарантируется стопроцентный возврат суммы взноса, однако никаким законом этот момент не регламентируется. На рынке уже есть продукты с гарантированным возвратом 110% от вложенной суммы, могут появиться и продукты с гарантированным возвратом менее 100%.

К слову, ИСЖ — чисто российское изобретение. Это вариации на тему так называемого unit linked, или долевого страхования жизни (ДСЖ) в отечественной терминологии, где нет стопроцентной гарантии возврата инвестиций. А именно этот вид собирается развивать Банк России — это прописано в опубликованной регулятором для широкого обсуждения стратегии развития страхования жизни. На сегодняшний момент законодательной базы для существования в РФ ДСЖ попросту нет.

Немаловажное значение имеет также и выкупная сумма — то, что клиент может получить при досрочном расторжении договора. Нельзя исключать, что вам экстренно понадобятся вложенные средства, но договор ИСЖ подразумевает возврат лишь части вложенного, если срок договора не истек. Оно и понятно: досрочный вывод средств из активов почти наверняка приведет к потери части инвестиционного дохода.

Максим Чернин советует также обращать внимание на различные опции в договоре ИСЖ. Например, есть договоры с возможностью зафиксировать дополнительный инвестиционный доход за какой-то период (год, шесть месяцев и т. п.) и либо вывести заработанное, либо присовокупить эти деньги к сумме первоначального взноса. «Сейчас стали появляться купонные продукты по ИСЖ, которые подразумевают выплату оговоренной на старте суммы (купона), если случится триггерное событие», — рассказывает Чернин. Подобным «триггерным событием» может быть, например, сохранение стоимости базового актива на определенном уровне. Если это условие не соблюдается, купонный доход не выплачивается.

Важным моментом при волатильности российских рынков может стать и возможность поменять базовый актив: например, уйти из «нефти» в доллар.

Фиксируй, если можешь

Банки.ру опросил ведущих игроков рынка, как у них обстоят дела с доходностью ИСЖ и ростом базового актива.

Клиенты СК «Сбербанк страхование жизни» в 2017 году зафиксировали дополнительный доход по полисам ИСЖ на общую сумму около 1 млрд рублей, а сумма по опции «выплата дополнительного инвестиционного дохода» составила 375 млн рублей. Как сообщил страховщик, зафиксированный и выплаченный им инвестиционный доход в среднем составил 10% на полис. Наибольшее количество фиксаций и выплат пришлось на договоры ИСЖ по стратегиям «Новые технологии» (средняя доходность составила 37,5% годовых), «Акции Сбербанка» (8,3%) и «Глобальный фонд облигаций» (6%). Максимальный размер зафиксированного в 2017 году дохода по конкретным полисам составил 60,61% по стратегии «Глобальный фонд облигаций», 46,41% — по стратегии «Акции Сбербанка» и 43,21% — по стратегии «Новые технологии».

В «ВТБ Страхование жизни» наиболее доходными по итогам 2017 года стали инвестиционные стратегии «Золото» и «Мировое богатство». «В целом рост базовых активов по разным стратегиям за 2017 год составил до 12%. Средняя доходность по закрытым в 2017 году договорам ИСЖ составила 6—7% годовых», — рассказал Банки.ру генеральный директор компании Максим Пушкарев ..

Генеральный директор СК «РГС Жизнь» Евгений Гуревич говорит, что в среднем для большинства клиентов компании, выплаты которым предстоят в 2018—2019 годах, ожидается доходность в диапазоне 10—20% на уплаченные взносы.

«В рамках самостоятельного инвестирования клиент может получить больше, но рискует не только процентом, но и всем «телом» инвестиций. В свою очередь, программы ИСЖ, гарантирующие стопроцентную гарантию сохранности исходных вложений, дают людям, делающим первые шаги в инвестировании, уникальную возможность управлять своим капиталом с минимальными для себя рисками потери средств», — считает спикер.

Ключевой продукт ИСЖ компании «Ренессанс Жизнь» работает на принципах доверительного управления, инвестирование происходит в ценные бумаги, а не деривативы, как у большинства страховщиков жизни, причем компания ведет активный трейдинг. «На данный момент мы предлагаем четыре основные стратегии, варьирующиеся по величине рисковой части: „Консервативная“ (минимальная доля инвестиций в акции), „Сбалансированная“ (умеренная доля инвестиций в акции), „Агрессивная“ (повышенная доля инвестиций в акции) и „Агрессивная плюс“ (большая доля инвестиций в акции), — рассказывает президент компании Олег Киселев . — Средняя доходность на взнос по пятилетним полисам ИСЖ, закончившимся в 2017 году, в нашей компании составляет 7,8% годовых, наибольший доход показали самые рисковые стратегии».

По словам Максима Решетняка, руководителя группы разработки продуктов СК «Уралсиб Жизнь», рост базовых активов по договорам ИСЖ в компании колеблется от 1,5% до 10%. «У нас не было еще закрытых полисов, поскольку продажи ИСЖ в компании стартовали в ноябре 2015 года, а минимальный срок действия договора — три года. В нашей линейке инвестиционных стратегий наиболее доходная по итогам года оказалась „Облигации мировых рынков“, — говорит Решетняк. — Она включает в себя инвестиции в глобальные фонды облигаций (M&G, JP Morgan, BlackRock, Schroders), работающих с надежными финансовыми инструментами, распределенными по разным секторам экономики. В 2017 году по полисам ИСЖ „Уралсиб“ выплатила порядка 15 миллионов рублей, урегулировав около 50 страховых случаев».

В «Ингосстрах-Жизни» первые дожития по ИСЖ ожидаются осенью 2018 года. В части инвестиционных стратегий компании предусмотрена опция High Water Mark, которая предусматривает ежегодное зачисление дополнительного инвестиционного дохода на счет клиента — в случае если за этот год актив вырос относительно своего предыдущего максимального значения, зафиксированного в полисную годовщину. «Данная опция была включена в продукты ИСЖ в августе 2017 года, соответственно, первые результаты мы увидим в августе — сентябре 2018 года», — сообщил генеральный директор компании Владимир Черников

По договорам, заключенным в I квартале 2017 года (стратегии, которые отработали полный год), средняя динамика с учетом коэффициента участия в СК «Ингосстрах-Жизнь» составляет более 9% за год (по разным стратегиям без учета количества клиентов, которые зашли в тот или иной транш). Лидерами роста стали стратегии «Инновационная фармацевтика» и «Сбалансированный рост».

«По ИСЖ в 2017 году мы осуществили пять выплат по страховым событиям на общую сумму 2 380 654 рубля. Общее количество договоров инвестиционного страхования жизни в 2017 году составило 9 183», — рассказал Черников Банки.ру.

В СК «ЭРГО Жизнь» ближайшие выплаты «по дожитию» ожидаются через четыре года, так как продажи продукта ИСЖ в компании стартовали в конце 2016 года.

Наиболее доходным базовым активом стал индекс «Глобальная безопасность», который за 2017 год показал рост в 29,8%, опережая доходность основных рыночных индексов в 2017 году (например, доходность индекса S&P 500 за 2017 год составила 19,4%).

«Несмотря на впечатляющий рост индекса, следует учитывать, что выплата дохода по продукту ИСЖ осуществляется в конце срока договора. Поэтому на итоговую доходность продукта значительное влияние окажет дальнейшая динамика индекса «Глобальная безопасность», которая может продолжить восходящий тренд 2017 года, увеличивая доходность продукта, но может и изменить этот тренд», — подчеркивает заместитель председателя правления по личным видам страхования компании Михаил Чехонин.

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По существующим продуктам доходность не фиксируется, но в нынешнем году «ЭРГО Жизнь»планирует запустить страховой продукт ИСЖ с ежегодной фиксацией достигнутой доходности базового актива, который будет также предполагать возможность фактической выплаты заработанного дохода в каждую годовщину, не дожидаясь окончания срока действия договора.

Помимо этого, рассказал Михаил Чехонин, планируется к запуску новый продукт ИСЖ — со ставкой купона, зафиксированной в договоре (у «Сбербанк Страхование жизни» есть похожий продукт — «СмартПолис купонный»). Ставка купона будет выше, чем по банковским депозитам или качественным облигациям, однако купон может быть начислен как полностью (в случае выполнения условия по динамике базового актива), так и частично, а может и вовсе не начисляться по итогам года. Как правило, условием выплаты является отсутствие падения базовых активов в течение года. Этим продукт кардинально отличается от классического продукта ИСЖ, который обычно требует значительного роста базового актива для достижения целевой доходности.

Если обобщить промежуточные результаты ведущих игроков рынка ИСЖ, можно сказать, что средние показатели доходности все-таки превышают ставки по банковским депозитам (8—12% против 6—7%), но не так значительно, как ожидалось и как в ряде случаев обещают банковские консультанты, продающие ИСЖ. Наиболее успешными стали стратегии, где базовым активом являются ценные бумаги компаний, работающих в сфере новых технологий (в том числе в фармотрасли), а также стратегии со «сложносочиненным» базовым активом («Глобальная безопасность» компании «ЭРГО Жизнь» и «Сбалансированный рост» «Ингосстрах-Жизни»).