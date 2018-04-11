Ещё
Биржи США закрылись в минусе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Сирии и России 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Основные фондовые индексы США завершили среду снижением на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,9%, до 24189,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 7069,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 2642,19 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Кроме того, в среду был опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта. Согласно документу, члены комитета пришли к мнению, что более позитивные перспективы по экономике страны повышают вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%. На заседании было принято единогласное решение об ужесточении текущей монетарной политики.
Потребительские цены в США в марте продемонстрировали снижение впервые за 10 месяцев, опустившись на 0,1% в месячном выражении при прогнозах сохранения на уровне февраля. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4%, как и ожидалось.
Прайм: последние новости
Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона Биткоин закрепился на отметке около $7 тыс После периода волатильности курс рубля вернется в диапазон 55-60 за доллар, - Наталия Орлова,главный экономист Альфа-банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии267
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»104
«РФ понесет от американцев большой ущерб»34
«РФ не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии»12
Взлетевшая нефть воскресила рубль34
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение