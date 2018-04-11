Биткоин закрепился на отметке около $7 тыс.

Основная криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером укрепилась возле отметки в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.37 мск биткоин дорожал на 0,95% — до 6,909 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,12%, до 6,909 тысячи долларов, на OKEx — на 1,05%, до 6,91 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 2,69%, до 420,89 доллара, Ripple — на 1,78%, до 0,5 доллара, Bitcoin Cash — на 0,15%, до 652,45 доллара, Litecoin — на 0,13%, до 114,56 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 270,38 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

"Стабилизация курса биткоина на уровне чуть ниже 7 тысяч долларов вовсе не разочаровывает, а вдохновляет. Падение сменилось консолидацией, а это верный признак предполагаемого роста", — сообщил РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.