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Биткоин закрепился на отметке около $7 тыс.
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Биткоин закрепился на отметке около $7 тыс. 

Прайм 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основная криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером укрепилась возле отметки в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.37 мск биткоин дорожал на 0,95% — до 6,909 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,12%, до 6,909 тысячи долларов, на OKEx — на 1,05%, до 6,91 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 2,69%, до 420,89 доллара, Ripple — на 1,78%, до 0,5 доллара, Bitcoin Cash — на 0,15%, до 652,45 доллара, Litecoin — на 0,13%, до 114,56 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 270,38 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
"Стабилизация курса биткоина на уровне чуть ниже 7 тысяч долларов вовсе не разочаровывает, а вдохновляет. Падение сменилось консолидацией, а это верный признак предполагаемого роста", — сообщил РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
Другие аналитики обращают внимание на негативный новостной фон, в частности, по усилению регулирования в области обращения виртуальных валют в разных странах. "Волатильность находится на низком уровне — "быки" ведут сражение за поддержку в районе 6,75-6,6 тысячи долларов за монету. Тренд остается "медвежьим", и пока никаких намеков на разворот нет, а постоянно появляющиеся негативные новости не дают котировкам расти", — считает аналитик eToro Михаил Мащенко.
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