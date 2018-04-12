Рикардо Спаньи из Monero объявил о том, что валюту можно будет хранить на кошельках Ledger

Основатель и руководитель проекта Monero (XMR) Рикардо Спаньи подтвердил, что монета, нацеленная на анонимность пользователей, вскоре получит официальную поддержку аппаратных кошельков Ledger.

Сегодня существуют различные варианты хранения криптовалюты XMR, от электронных кошельков до стационарных. Однако нет аппаратного кошелька для всеобщего пользования.

Об интеграции с Ledger стало известно, когда Рикардо подтвердил, что она уже имеет место быть и доступна для пользователей, владеющих dev kit (от англ. software development kit — набор средств разработки для создания приложений. — Прим. ред.). Версия для общего пользования появится, по всей видимости, позже, одновременно с выходом Monero 0.12.1.

Использование аппаратных кошельков для хранения криптовалют уже не воспринимается каким-то излишним способом защиты. Де-факто он оказался наиболее безопасным местом хранения цифровых активов.

До появления новости об интеграции с Ledger XMR торговался по курсу $172, затем вырос до $178 и откатился назад до $164. На данный момент курс стабилизировался на отметке $183,57.

Тем временем администрация криптовалюты настороженно относится к своим форкам Monero V, Monero0 и Monero Classic и призывает пользователей не применять свои приватные ключи.

текст: Марина Шматкова, фото: Ledger