Узбекистан присоединится к международной акции «День без машин»

Ташкент, 11 апреля / Синьхуа / — Узбекистан присоединится к символической акции международного уровня «День без машин», сообщают сегодня местные СМИ.

Основная цель проекта — снижение использования автотранспортных средств населением, пропаганда здорового образа жизни, езды на велосипеде, а также сохранение экологической среды. Днем отказа от машин станет пятница.