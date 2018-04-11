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Узбекистан присоединится к международной акции «День без машин»
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Узбекистан присоединится к международной акции «День без машин» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 11 апреля /Синьхуа/ — Узбекистан присоединится к символической акции международного уровня «День без машин», сообщают сегодня местные СМИ.
Основная цель проекта — снижение использования автотранспортных средств населением, пропаганда здорового образа жизни, езды на велосипеде, а также сохранение экологической среды. Днем отказа от машин станет пятница.
Впервые «День без машин» был проведен в Швейцарии в 1973 году. В настоящее время в этой акции ежегодно участвуют более 100 млн человек в 1,5 тыс. городов мира. —0—
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