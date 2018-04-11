Банк захватили роботы

Уже на входе клиентов встречает робот, использующий систему распознавания голоса. Он сканирует документы, чтобы в дальнейшем идентифицировать клиентов исключительно при помощи системы распознавания лиц.

Посетители отделения при помощи роботов, смогут осуществить большинство операций: открыть счет, отправить денежный перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и даже получить услуги по управлению финансовыми активами.

Пока в банке все еще присутствуют люди, они помогают в случае проблем с электронными устройствами.