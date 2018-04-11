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Банк захватили роботы
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Банк захватили роботы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В Шанхае крупнейший китайский банк China Construction Bank открыл отделение, в котором клиентов обслуживают роботы.
Уже на входе клиентов встречает робот, использующий систему распознавания голоса. Он сканирует документы, чтобы в дальнейшем идентифицировать клиентов исключительно при помощи системы распознавания лиц.
Посетители отделения при помощи роботов, смогут осуществить большинство операций: открыть счет, отправить денежный перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и даже получить услуги по управлению финансовыми активами.
Пока в банке все еще присутствуют люди, они помогают в случае проблем с электронными устройствами.
Кто знает, что нас ждет. Однажды и в России возможно откроется подобное отделение.
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