Валютная лихорадка: когда восстановится рубль?

Курс рубля пошел вверх к вечеру, евро-доллар на московской бирже подешевели на три рубля, на фоне сразу нескольких факторов. Мировые нефтяные цены достигли более чем трехгодичного максимума, стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года перевалила за 72 доллара. Впрочем, нефтяные цены росли и вчера.

Вероятно, поддержку рублю оказало и заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии . После него доллар и евро растеряли дневные позиции. Ситуацию на бирже Business FM прокомментировал валютный стратег из TeleTrade Александр Егоров

— Как вы оцениваете последние скачки на бирже?

— Как их можно оценить? Высокая волатильность, понятно, что здесь целая совокупность причин. Сначала, наверное, кумулятивные, отложенные, связанные с санкциями, одновременным повышением уровня геополитической напряженности, нарастания угроз, разрастания конфликта в Сирии. Плюс дополнительные санкции, связанные с российским долгом, ограничением со стороны США гражданам и корпорациям совершать операции по купле-продаже российского долга. Вот это все, конечно, сыграло свою негативную роль. Но как только появились какие-то шансы нормального урегулирования, то есть не такого острого, какого ожидали раньше, и сразу же возникла обратная реакция. И фактически, если сегодня с утра доллар открылся с gap вверх, то есть еще целый день практически российский рубль падал, то в конце, как только появились шансы на снижение уровня напряженности и gap этот был закрыт, то есть скачок был закрыт. И, в общем-то, по всей видимости, другие, кстати, антирисковые активы — золото, которое тоже росло в течение всего дня, тоже стало снижаться. Ну и тут уже, наверное, стали обращать внимание на экономические показатели. Действительно, высокая нефть оказывает поддержку рублю. То есть сейчас сработал обратный эффект на фоне того, что жесткие ожидания, они все-таки не реализовались.

— Сегодня в ЦБ дали понять, сама Эльвира Набиуллина заявила, что нужно спокойно относиться сейчас к тому, что сейчас происходит на бирже, что все это временное явление и скоро все показатели вернутся на прежние позиции, все вернется на круги своя. Вы согласны с тем, что скоро и доллар, и евро вернутся к прежним отметкам?

— Ну, к прежним отметкам, я не уверен. Дело в том, что надо понять, в какой реальности мы сейчас живем. Но с Эльвирой Набиуллиной стоит согласиться в том плане, что сам механизм рыночной экономики всегда приводит к тому, что после каких-то резких колебаний рынок находит какую-то точку баланса между теми интересами, которые возникли. Поэтому реально, что диапазон, размах, он уже понятен. Понятно, что и 65 — сейчас это не предел для роста, но, с другой стороны, эта отметка явилась как бы точкой разворота, я имею в виду стоимость доллара. Поэтому диапазон 65, сейчас ниже 63, может 60. Сложно загадывать, то есть в рамках этого диапазона, по всей видимости, будет какая-то стабилизация, если не возникнет прямо каких-то острых, шоковых ситуаций.

— Как вы оцениваете валютную лихорадку, которая началась в столичных обменниках? Стоит ли вообще гражданам суетиться, бегать, продавать, скупать доллары, евро, тем более, что иностранной валюты практически нигде уже не осталось?

— Вот вы сказали ключевое слово, суетиться никогда полезно не было. Поэтому тут вопрос заключается в чем? Какие цели перед собой ставят люди. Если кто-то хочет по-быстрому срубить денег, то это, наверное, вряд ли получится, потому что даже у профессионалов это не всегда получается удачно в такие моменты движения. Если у кого-то есть какие-то конкретные цели, то здесь стоит относиться, наверное, более спокойно, разбить какую-то сумму, которую вы планируете к обмену, на определенные части и именно по частям менять. Но насчет того, что дефицит валюты, я не знаю. Я, например, сколько сталкивался с банками, вроде у меня таких проблем не возникало, поэтому не могу прокомментировать по поводу того, что осталась валюта или не осталась.

Новости о скачках курса рубля вызвали большой ажиотаж у покупателей валюты. В части опрошенных Business FM обменников ни долларов, ни евро к вечеру среды не осталось. Зато продать свою валюту пока еще можно по довольно высокому курсу.