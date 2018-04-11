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Brent подорожала до $73 за баррель
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Нефти Brent подорожала до $73 за баррель 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Friso Gentsch dpa Globallookpress
Баррель нефти марки Brent впервые с ноября 2014 года достиг столь высокой отметки.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 2,9% — до $73,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
В последний раз цена Brent находилась выше уровня $73 за баррель 28 ноября 2014 года.
Одновременно пришла информация о том, что обвалившийся рубль на фоне дорожающей нефти отвоевывает позиции у ведущих валют. Так, курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже перешли к снижению на фоне роста котировок нефти марки Brent до уровней осени 2014 года. Так, курс доллара опустился на 2,36% — до 62 рублей, курс евро — на 1,35%, до 76,8 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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