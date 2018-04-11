Нефти Brent подорожала до $73 за баррель

Баррель нефти марки Brent впервые с ноября 2014 года достиг столь высокой отметки.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 2,9% — до $73,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС

В последний раз цена Brent находилась выше уровня $73 за баррель 28 ноября 2014 года.