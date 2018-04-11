Ещё
Джон Рокфеллер: как сын лесоруба стал миллиардером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джон Рокфеллер: как сын лесоруба стал миллиардером 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Фамилия Рокфеллер уже давно стала синонимом богатства. Именно представитель этой династии стал первым в истории долларовым миллиардером. А откуда вообще взялись Рокфеллеры?
Сын лесоруба
Джон Дэвисон Рокфеллер родился в 1838 году в городе Ричфорд недалеко от Нью-Йорка и был вторым из шести детей Уильяма Эвери Рокфеллера и Элайзы Дэвисон. Глава семейства сначала работал лесорубом, затем занялся продажей растительных снадобий.
Джону с семилетнего возраста пришлось зарабатывать на пропитание. Он копал картошку у соседей и выкармливал на продажу индюков. Едва научившись грамоте, мальчик завел записную книжку, в которой фиксировал все свои доходы и расходы.
В 16 лет Джонни поступил в колледж в Кливленде, выбрав специализацию «Основы коммерции». Но вскоре бросил учебу и пошел на трехмесячные бухгалтерские курсы. После их окончания его приняли ассистентом бухгалтера в компанию Hewitt&Tuttle, занимавшуюся недвижимостью и морскими перевозками. Джон быстро дорос до управляющего фирмой с окладом 600 долларов. Но в один прекрасный день молодой человек узнал, что его предшественнику компания платила 2000 долларов. Он тут же покинул компанию и дал себе слово больше никогда не работать по найму.
Как стать миллиардером
В 1857 году Джон стал младшим партнером в фирме «Джон Моррис Кларк и Рочестер». Для этого ему пришлось одолжить деньги у собственного отца под 10% годовых. Компания торговала зерном, мясом и другими продовольственными товарами. С началом Гражданской войны она занялась снабжением армии и процветала.
Когда появились первые керосиновые лампы, Джон сообразил, что нефть, из которой делают керосин, быстро вырастет в цене. Он вложил деньги в добычу и переработку черного золота и не прогадал. Вместе с химиком Самуэлем Эндрюсом, согласившимся взять на себя техническую сторону дела, они создали фирму «Эндрюс и Кларк», занявшуюся строительством в Кливленде нефтеперерабатывающего завода «Флэтс». В 1870 году она превратилась в знаменитую компанию Standard Oil.
Своим сотрудникам Рокфеллер выдавал зарплату не деньгами, а акциями предприятия, таким образом мотивировав их на успешную работу, что очень скоро положительно сказалось на доходах. Также он принялся скупать по одной небольшие фирмы, дабы со временем сосредоточить в своих руках весь нефтедобывающий бизнес. [С-BLOCK]
К 1880 году компании Рокфеллера принадлежало 95% всей нефтедобычи США. Однако в 1911 году в связи с антимонопольным законом Шермана пришлось разделить Standard Oil на 34 мелкие компании. Но для владельцев это мало что меняло. Контрольный пакет акций во всех фирмах все равно принадлежал Джону, а капиталы даже стали расти быстрее.
Рокфеллеры занимались не только нефтью — они владели 16 железнодорожными и 6 сталелитейными компаниями, 9 агентствами недвижимости, 6 пароходствами, 9 банками и 3 апельсиновыми рощами. Хотя семья старалась не выставлять своих богатств напоказ, общественность постоянно обсуждала размеры принадлежавшей им земли и роскошные виллы.
Джон Дэвисон Рокфеллер мечтал дожить до 100 лет. Но это ему не удалось — он скончался от сердечного приступа в мае 1937 года. На тот момент его состояние составило 1,4 миллиарда долларов.
Наследники Рокфеллера
К сожалению, у Джона был только один сын, полный тезка отца, который продолжил его дело. Джон Дэвисон Рокфеллер-младший по отцовскому завещанию получил 460 миллионов долларов. Большую часть наследства он потратил на благотворительность. В частности, построил в Нью-Йорке комплекс зданий для будущей штаб-квартиры ООН — это обошлось ему в 9 миллионов долларов. Шестеро детей Джона унаследовали от него 240 миллионов долларов.
Дочь Рокфеллера-младшего Эбби и сын Джон стали крупными меценатами, основавшими множество фондов и организаций, включая Институт тихоокеанский отношений. Нельсон Рокфеллер в 1974-1977 годах занимал пост вице-президента США, а его брат Уинтроп был одно время губернатором Арканзаса. [С-BLOCK]
Старейшим членом клана Рокфеллеров до недавнего времени являлся Дэвид Рокфеллер, последний сын Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего, родившийся в Нью-Йорке в 1915 году и скончавшийся 20 марта 2017 года. В прошлом он возглавлял Совет по международным отношениям и вплоть до 1981 года был президентом The Chase Manhattan Bank.
На сегодня состояние Рокфеллеров оценивается, по непроверенным данным, в 300 миллиардов долларов.
Эта семья считается одной из самых влиятельных в мире.
Русская семерка: последние новости
Сколько золота внес Николай II для создания ФРС США «Черкизон»: история самого знаменитого рынка в 1990-ые Три российских самолета, которых боятся НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ246
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу162
Мэй готова ударить по Сирии100
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН86
Новости партнеров
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение