Джон Рокфеллер: как сын лесоруба стал миллиардером

Фамилия Рокфеллер уже давно стала синонимом богатства. Именно представитель этой династии стал первым в истории долларовым миллиардером. А откуда вообще взялись Рокфеллеры?

Сын лесоруба

Джон Дэвисон Рокфеллер родился в 1838 году в городе Ричфорд недалеко от Нью-Йорка и был вторым из шести детей Уильяма Эвери Рокфеллера и Элайзы Дэвисон. Глава семейства сначала работал лесорубом, затем занялся продажей растительных снадобий.

Джону с семилетнего возраста пришлось зарабатывать на пропитание. Он копал картошку у соседей и выкармливал на продажу индюков. Едва научившись грамоте, мальчик завел записную книжку, в которой фиксировал все свои доходы и расходы.

В 16 лет Джонни поступил в колледж в Кливленде, выбрав специализацию «Основы коммерции». Но вскоре бросил учебу и пошел на трехмесячные бухгалтерские курсы. После их окончания его приняли ассистентом бухгалтера в компанию Hewitt&Tuttle, занимавшуюся недвижимостью и морскими перевозками. Джон быстро дорос до управляющего фирмой с окладом 600 долларов. Но в один прекрасный день молодой человек узнал, что его предшественнику компания платила 2000 долларов. Он тут же покинул компанию и дал себе слово больше никогда не работать по найму.

Как стать миллиардером

В 1857 году Джон стал младшим партнером в фирме « Джон Моррис Кларк и Рочестер». Для этого ему пришлось одолжить деньги у собственного отца под 10% годовых. Компания торговала зерном, мясом и другими продовольственными товарами. С началом Гражданской войны она занялась снабжением армии и процветала.

Когда появились первые керосиновые лампы, Джон сообразил, что нефть, из которой делают керосин, быстро вырастет в цене. Он вложил деньги в добычу и переработку черного золота и не прогадал. Вместе с химиком Самуэлем Эндрюсом, согласившимся взять на себя техническую сторону дела, они создали фирму «Эндрюс и Кларк», занявшуюся строительством в Кливленде нефтеперерабатывающего завода «Флэтс». В 1870 году она превратилась в знаменитую компанию Standard Oil.

Своим сотрудникам Рокфеллер выдавал зарплату не деньгами, а акциями предприятия, таким образом мотивировав их на успешную работу, что очень скоро положительно сказалось на доходах. Также он принялся скупать по одной небольшие фирмы, дабы со временем сосредоточить в своих руках весь нефтедобывающий бизнес. [С-BLOCK]

К 1880 году компании Рокфеллера принадлежало 95% всей нефтедобычи США . Однако в 1911 году в связи с антимонопольным законом Шермана пришлось разделить Standard Oil на 34 мелкие компании. Но для владельцев это мало что меняло. Контрольный пакет акций во всех фирмах все равно принадлежал Джону, а капиталы даже стали расти быстрее.

Рокфеллеры занимались не только нефтью — они владели 16 железнодорожными и 6 сталелитейными компаниями, 9 агентствами недвижимости, 6 пароходствами, 9 банками и 3 апельсиновыми рощами. Хотя семья старалась не выставлять своих богатств напоказ, общественность постоянно обсуждала размеры принадлежавшей им земли и роскошные виллы.

Джон Дэвисон Рокфеллер мечтал дожить до 100 лет. Но это ему не удалось — он скончался от сердечного приступа в мае 1937 года. На тот момент его состояние составило 1,4 миллиарда долларов.

Наследники Рокфеллера

К сожалению, у Джона был только один сын, полный тезка отца, который продолжил его дело. Джон Дэвисон Рокфеллер-младший по отцовскому завещанию получил 460 миллионов долларов. Большую часть наследства он потратил на благотворительность. В частности, построил в Нью-Йорке комплекс зданий для будущей штаб-квартиры ООН — это обошлось ему в 9 миллионов долларов. Шестеро детей Джона унаследовали от него 240 миллионов долларов.

Дочь Рокфеллера-младшего Эбби и сын Джон стали крупными меценатами, основавшими множество фондов и организаций, включая Институт тихоокеанский отношений. Нельсон Рокфеллер в 1974-1977 годах занимал пост вице-президента США, а его брат Уинтроп был одно время губернатором Арканзаса. [С-BLOCK]

Старейшим членом клана Рокфеллеров до недавнего времени являлся Дэвид Рокфеллер , последний сын Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего, родившийся в Нью-Йорке в 1915 году и скончавшийся 20 марта 2017 года. В прошлом он возглавлял Совет по международным отношениям и вплоть до 1981 года был президентом The Chase Manhattan Bank.

На сегодня состояние Рокфеллеров оценивается, по непроверенным данным, в 300 миллиардов долларов.

Эта семья считается одной из самых влиятельных в мире.