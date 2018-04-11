Москвичи скупают бытовую технику через интернет из‑за падения рубля

Аналитики зафиксировали в Москве существенный рост трафика на сайты интернет-магазинов по продаже электроники и бытовой техники, говорится в сообщении пресс-службы провайдера МГТС.

«За три дня, с 9 по 11 апреля, объем трафика на сайты DNS-Shop.ru, Pleer.ru, М. Видео , Эльдорадо, Ситилинк, увеличился почти в два раза по сравнению со средними показателями 2018 года», — говорится в сообщении.

Доля трафика на такие сайты по сравнению с февралем-мартом 2018 года выросла на 10 процентных пунктов и составила 30% от общего трафика на онлайн-магазины.

Кроме того, вырос трафик на онлайн-магазины товаров широкого профиля (AliExpress, Avito и прочие) и новостные ресурсы на 7% и 20% соответственно.

Трафик формируется из обращений пользователей на сайты онлайн-магазинов и гипермаркетов. Анализ потребления трафика составляется на основе обезличенных данных платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС, поясняется в материале.

Ранее в СМИ появилась информация, что европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля.