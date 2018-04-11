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Москвичи скупают бытовую технику через интернет из‑за падения рубля
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Москвичи скупают бытовую технику через интернет из‑за падения рубля 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Аналитики зафиксировали в Москве существенный рост трафика на сайты интернет-магазинов по продаже электроники и бытовой техники, говорится в сообщении пресс-службы провайдера МГТС.
«За три дня, с 9 по 11 апреля, объем трафика на сайты DNS-Shop.ru, Pleer.ru, М. Видео, Эльдорадо, Ситилинк, увеличился почти в два раза по сравнению со средними показателями 2018 года», — говорится в сообщении.
Доля трафика на такие сайты по сравнению с февралем-мартом 2018 года выросла на 10 процентных пунктов и составила 30% от общего трафика на онлайн-магазины.
Кроме того, вырос трафик на онлайн-магазины товаров широкого профиля (AliExpress, Avito и прочие) и новостные ресурсы на 7% и 20% соответственно.
Трафик формируется из обращений пользователей на сайты онлайн-магазинов и гипермаркетов. Анализ потребления трафика составляется на основе обезличенных данных платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС, поясняется в материале.
Ранее в СМИ появилась информация, что европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля.
За два дня на этой неделе, после того как 6 апреля США ввели новые санкции, рубль уже потерял 9,1% к евро и 8,6% к доллару. В среду евро на торгах превысил 80 рублей, а курс доллара — 65 рублей.
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