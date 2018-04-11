На аукционе в Челябинске два картеля схлестнулись и проиграли

— На конкурс на строительство детского сада на 140 мест, объявленный мэрией Верхнеуральска , заявились сразу две группы компаний, заключившие между собой антиконкурентные соглашения, — пояснила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. — В каждую из них вошли по три строительных фирмы, действовавших по одному сценарию с целью вывести из борьбы добросовестных участников торгов. При этом обе группы не предполагали о существовании друг друга, что, по сути, и разрушило их планы.

На аукционе каждый из картелей поочередно снижал начальную цену контракта до тех пор, пока от него, как ожидалось, не откажутся добросовестные компании. Оставшись без соперников, участники сговора уступили бы тендер заранее оговоренному победителю по цене, максимально близкой к начальной.

В одной из групп подставные фирмы должны были добровольно выбыть из борьбы на последнем этапе. Во второй — намеренно не подготовили для торгов всей необходимой документации и были бы отчислены автоматически.

Однако из-за участия сразу двух картелей на аукционе разыгралась нешуточная борьба. Начальную цену контракта поступательно снизили почти на 15 миллионов рублей. А победу одержала не примкнувшая ни к одному из кланов фирма, на последних секундах аукциона предложившая минимальную цену — 89,9 миллиона рублей. Она сумела переиграть оба картеля, немало озадаченных неожиданным ходом торгов.

Нарушители остались ни с чем и по предписанию УФАС еще и оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. Попытки обжаловать решение в суде успехом не увенчались. В итоге три компании штраф уплатили, еще две обязаны это сделать по решению судов. А последняя предпочла самоликвидироваться, в связи с чем административное дело в отношении нее прекращено.