Опубликованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле

Традиционная акция, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в областном центре с 23 апреля по 9 мая.

Организаторы и участники акции расскажут орловцам о событиях военного времени и раздадут георгиевские ленточки. Получить символ можно будет ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:

Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;

Советский район — сквер Гуртьева;

Железнодорожный район — сквер Танкистов;

Северный район — площадь около МАУК «КДЦ „Металлург“.

Организатором акции стало управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации Орла.