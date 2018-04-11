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Опубликованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле
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Опубликованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле 

РИА 57 36 минут назад
Фото: РИА 57
Традиционная акция, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в областном центре с 23 апреля по 9 мая.
Организаторы и участники акции расскажут орловцам о событиях военного времени и раздадут георгиевские ленточки. Получить символ можно будет ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:
Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;
Советский район — сквер Гуртьева;
Железнодорожный район — сквер Танкистов;
Северный район — площадь около МАУК «КДЦ „Металлург“.
Организатором акции стало управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации Орла.
Сообщение Опубликованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле появились сначала на РИА 57.
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