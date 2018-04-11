Жительница США выбросила два миллиона долларов в мусорную корзину 

Супруг подарил лотерейный билет жене, которая выбросила его в мусорное ведро. Позже выяснилось, что американцы выиграли два миллиона долларов, сообщила газета «Известия».
Жительница США стерла защитный слой и решила, что лотерейный билет безвыигрышный. Супруг пессимистичной женщины достал его из мусорной корзины и выяснил, что семейная пара стала богаче на два миллиона долларов.
Правила лотереи предусматривают единовременное получение 65% от гонорара или выплату всей суммы в течение нескольких лет. Удачливые американцы предпочли первый вариант и забрали деньги сразу.
Гражданин Бельгии выиграл в лотерею 17 миллионов евро. У счастливчика есть 20 недель, чтобы заявить о своих правах на крупную сумму.