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Жительница США выбросила два миллиона долларов в мусорную корзину
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Жительница США выбросила два миллиона долларов в мусорную корзину 

360tv.ru 41 минуту назад
Супруг подарил лотерейный билет жене, которая выбросила его в мусорное ведро. Позже выяснилось, что американцы выиграли два миллиона долларов, сообщила газета «Известия».
Жительница США стерла защитный слой и решила, что лотерейный билет безвыигрышный. Супруг пессимистичной женщины достал его из мусорной корзины и выяснил, что семейная пара стала богаче на два миллиона долларов.
Правила лотереи предусматривают единовременное получение 65% от гонорара или выплату всей суммы в течение нескольких лет. Удачливые американцы предпочли первый вариант и забрали деньги сразу.
Гражданин Бельгии выиграл в лотерею 17 миллионов евро. У счастливчика есть 20 недель, чтобы заявить о своих правах на крупную сумму.
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