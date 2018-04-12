Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,98%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов технологий, основных ресурсов и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 вырос на 0,98%, достигнув месячного максимума, индекс MDAX вырос на 0,13%, индекс TecDAX поднялся на 1,73%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG), которые подорожали на 0,800 п. (3,05%), закрывшись на отметке в 26,990. Котировки RWE AG (DE:RWEG) выросли на 0,590 п. (2,93%), завершив торги на уровне 20,700. Бумаги Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) выросли в цене на 0,500 п. (2,35%), закрывшись на отметке 21,810.

Лидерами падения стали акции Deutsche Boerse AG (DE:DB1Gn), цена которых упала на 2,750 п. (2,47%), завершив сессию на отметке 108,800. Акции Pro Sieben (DE:PSMGn) поднялись на 0,090 п. (0,30%), закрывшись на уровне 29,600, а HeidelbergCement AG (DE:HEIG) снизились в цене на 0,200 п. (0,25%) и завершили торги на отметке 79,200.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Steinhoff International Holdings NV (DE:SNHG), которые подорожали на 5,98% до отметки 0,16, Salzgitter AG (DE:SZGG), которые набрали 4,66%, закрывшись на уровне 43,090, а также акции Jungheinrich AG (DE:JUNG_p), которые повысились на 2,86%, завершив сессию на отметке 36,660.

Лидерами падения стали акции GEA Group AG (DE:G1AG), которые снизились в цене на 8,22%, закрывшись на отметке 31,810. Акции компании Gerresheimer AG (BS:GXId) потеряли 4,06% и завершили сессию на уровне 64,650. Котировки NORMA Group AG (DE:NOEJ) снизились в цене на 2,05% до отметки 59,850.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Adva Optical Networking SE (DE:ADAG), которые подорожали на 5,84% до отметки 5,350, Aixtron SE (DE:AIXGn), которые набрали 5,78%, закрывшись на уровне 16,343, а также акции Siltronic AG (DE:WAFGn), которые повысились на 4,99%, завершив сессию на отметке 149,300.

Лидерами падения стали акции Nordex SE (DE:NDXG), которые снизились в цене на 1,67%, закрывшись на отметке 9,068. Акции компании Nemetschek AG (DE:NEKG) потеряли 1,50% и завершили сессию на уровне 95,450. Котировки Cancom AG (DE:COKG) снизились в цене на 0,79% до отметки 94,250.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (489) превысило количество закрывшихся в минусе (201), а котировки 82 акций практически не изменились.

Котировки акций Steinhoff International Holdings NV (DE:SNHG) выросли до исторического минимума, подорожав на 5,98%, 0,01 п., и завершили торги на отметке 0,16. Котировки акций GEA Group AG (DE:G1AG) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,22%, 2,850 п., и завершили торги на отметке 31,810.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 7,62% до отметки 17.62.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,33%, или 18,10, достигнув отметки $1.341,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,13%, или 0,09, до $66,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,51%, или 0,37, до отметки $71,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,2320, а котировки EUR/GBP упали на 0,83%, достигнув отметки 0,8651.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,31% до 89,50.