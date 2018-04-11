Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 0,83%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов строительства, промышленности и транспорта и логистики.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 снизился на 0,83%, индекс MDAX опустился на 0,79%, индекс TecDAX упал на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn), которые подорожали на 0,295 п. (2,18%), закрывшись на отметке в 13,850. Котировки Volkswagen AG Vz (DE:VOWG_p) выросли на 1,58 п. (0,92%), завершив торги на уровне 173,16. Бумаги Pro Sieben (DE:PSMGn) выросли в цене на 0,150 п. (0,51%), закрывшись на отметке 29,690.

Лидерами падения стали акции Commerzbank AG (DE:CBKG), цена которых упала на 0,290 п. (2,65%), завершив сессию на отметке 10,648. Акции Deutsche Boerse AG (DE:DB1Gn) поднялись на 2,950 п. (2,58%), закрывшись на уровне 111,550, а Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) снизились в цене на 0,690 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 26,190.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Jungheinrich AG (DE:JUNG_p), которые подорожали на 1,48% до отметки 35,640, Suedzucker AG (DE:SZUG), которые набрали 1,46%, закрывшись на уровне 13,865, а также акции Talanx (DE:TLXGn), которые повысились на 0,66%, завершив сессию на отметке 36,500.

Лидерами падения стали акции Steinhoff International Holdings NV (DE:SNHG), которые снизились в цене на 5,88%, закрывшись на отметке 0,16. Акции компании Airbus Group SE (F:AIRG) потеряли 2,83% и завершили сессию на уровне 92,410. Котировки Covestro AG (DE:1COV) снизились в цене на 2,75% до отметки 79,120.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Cancom AG (DE:COKG), которые подорожали на 5,56% до отметки 95,000, SLM Solutions Group AG (DE:AM3D), которые набрали 4,13%, закрывшись на уровне 32,75, а также акции Jenoptik AG (DE:JENG), которые повысились на 2,59%, завершив сессию на отметке 29,300.

Лидерами падения стали акции RIB Software AG (DE:RIB), которые снизились в цене на 4,94%, закрывшись на отметке 19,620. Акции компании S&T AG (F:SANT1) потеряли 3,93% и завершили сессию на уровне 19,560. Котировки Siltronic AG (DE:WAFGn) снизились в цене на 3,69% до отметки 142,200.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (453) превысило количество закрывшихся в плюсе (239), а котировки 83 акций практически не изменились.

Котировки акций Steinhoff International Holdings NV (DE:SNHG) упали до исторического минимума, снизившись на 5,88%, 0,01 п., и завершили торги на отметке 0,16. Котировки акций Cancom AG (DE:COKG) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,56%, 5,000 п., и завершили торги на отметке 95,000.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 4,63% до отметки 19.07.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 1,47%, или 19,80, достигнув отметки $1.365,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,46%, или 1,61, до $67,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 2,01%, или 1,43, до отметки $72,47 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,23% до 1,2383, а котировки EUR/GBP повысились на 0,05%, достигнув отметки 0,8720.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 89,13.