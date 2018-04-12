Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,34%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов биотехнологий и фармацевтики, транспорта и СМИ.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 0,34%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC), которые подорожали на 84,70 п. (47,24%), закрывшись на отметке в 260,00. Котировки Aker Solutions OL (OL:AKSOL) выросли на 2,81 п. (6,33%), завершив торги на уровне 47,17. Бумаги Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли в цене на 1,37 п. (5,00%), закрывшись на отметке 28,77.

Лидерами падения стали акции Telenor (OL:TEL), цена которых упала на 5,4 п. (2,99%), завершив сессию на отметке 174,9. Акции Storebrand (OL:STB) поднялись на 1,64 п. (2,53%), закрывшись на уровне 63,24, а Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) снизились в цене на 5,20 п. (1,14%) и завершили торги на отметке 450,00.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в минусе (77), а котировки 28 акций практически не изменились.

Котировки акций Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 47,24%, 84,70 п., и завершили торги на отметке 260,00. Котировки акций Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 5,00%, 1,37 п., и завершили торги на отметке 28,77.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $66,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,36%, или 0,26, до $71,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,35%, или 18,30, до отметки $1.341,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,09% до 9,5918, а котировки USD/NOK повысились на 0,32%, достигнув отметки 7,7874.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 89,53.