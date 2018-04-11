Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, энергетики и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 0,23%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции TGS-NOPEC Geo (OL:TGS), которые подорожали на 9,7 п. (4,53%), закрывшись на отметке в 223,7. Котировки Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли на 5,90 п. (3,40%), завершив торги на уровне 179,30. Бумаги Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) выросли в цене на 1,2 п. (2,10%), закрывшись на отметке 56,3.

Лидерами падения стали акции BW LPG Ltd (OL:BWLPG), цена которых упала на 2,55 п. (7,68%), завершив сессию на отметке 30,65. Акции Questerre Energy (OL:QEC) поднялись на 0,18 п. (3,16%), закрывшись на уровне 5,52, а Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI) снизились в цене на 2,00 п. (2,25%) и завершили торги на отметке 86,70.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (94) превысило количество закрывшихся в минусе (88), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли до максимума, повысившись на 4,53%, 9,7 п., и завершили торги на отметке 223,7. Котировки акций Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 2,10%, 1,2 п., и завершили торги на отметке 56,3.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,40%, или 1,57, достигнув отметки $67,08 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 2,06%, или 1,46, до $72,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 1,43%, или 19,20, до отметки $1.365,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,27% до 9,6053, а котировки USD/NOK упали на 0,50%, достигнув отметки 7,7569.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,19% до 89,15.