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21 апреля стартует Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь»
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21 апреля стартует Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
В мероприятии примут участие более 1 тыс. библиотек. об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Одной из главных площадок акции в Москве станет Российская государственная библиотека, которая в шестой раз примет участие в «Библионочи». Вечером пройдут творческие встречи с режиссером Алексеем Германом-младшим и писателем Алексеем Ивановым, прозаиком, публицистом и тележурналистом Александром Архангельским, сообщает агентство новостей «Москва».
«Кроме того, в «Библионочь» можно будет посетить книгохранилище библиотеки — крупнейшее в мире, в котором размещена значительная часть фонда РГБ: 30 млн документов из 47,1 млн в целом. Участники всероссийской акции пройдут по ярусам хранилища, увидят редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых, основателя библиотеки государственного канцлера Н.Румянцева, военного коллекционера А. Макарова и других известных собирателей книг, ознакомятся с механизмом поиска и передачи книг в читальные залы и особенностями внутреннего устройства библиотеки, услышат интересные истории, связанные с книгами и их собирателями. Начало экскурсий — в 18:00. На экскурсии можно попасть в порядке живой очереди из подъезда №3», — добавили в пресс-службе Минкультуры.
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