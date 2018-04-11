Эксперты: рынок валют постепенно успокоится

Российский рубль показал антирекорд по отношению к доллару и евро. Падение превысило четыре и пять рублей соответственно. Эксперты дали «ВМ» свои оценки и прогнозы.

На официальном сайте Центробанка валюта США на среду стоила более 62 рублей, Европейского союза — почти 77 рублей. Обменные кассы сообщают об очередях из желающих поскорее избавиться от стремительно падающего рубля. А в магазинах шепчут о повышении цен.

Что произошло?

Причиной внезапной дестабилизации валюты эксперты называют расширение санкционного списка США, куда в прошедшую пятницу попали еще 38 российских чиновников и предпринимателей.

— Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центробанк выстраивают последние несколько лет, — заявил в ходе выступления на Биржевом форуме министр экономического развития Максим Орешкин . — Есть волатильность, и это нормально.

Не столь очевидной, но не менее влиятельной причиной эксперты считают сообщения о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском городе Дума Министерство иностранных дел России все обвинения опровергло.

Что делать?

Несмотря на прозрачность причин падения российской валюты, в рекомендациях эксперты расходятся.

— На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

При этом в социальных сетях пользователи из Москвы Санкт-Петербурга и Ростована-Дону уже публикуют фотографии закрытых обменных пунктов, на дверях которых висят сообщения «валюты нет».

— Когда вот так массово начинают скупать валюту — это банальная паника, — комментирует независимый экономический эксперт Антон Шабанов . — Валюту нужно покупать заранее и равномерно. Хотя этой массовой панике уже поддались даже крупные инвесторы. Сейчас я рекомендовал бы успокоиться и подождать.

О вероятном повышении закупочных цен уже сообщили некоторые производители бытовой техники. При этом фармацевтические компании и предприятия легкой промышленности сохраняют позитивный настрой.

— Сложный вопрос касаемо недвижимости, — добавляет Антон. — Здесь куда больше влияют спрос и покупательская способность, а эти показатели падают уже давно.

Было ли раньше?

Подобные валютные скачки происходят далеко не впервые. В 1990-х годах падение рубля к доллару более чем на 10 процентов фиксировалось 21 раз. Рекорд установил и итоговый подсчет валютных изменений за 2014 год: обесценивание рубля к доллару составило более 72 процентов, а к евро — 51 процент.

— Все экономические санкции — лишь «легкие уколы», а вот обвал рубля — это действительно оружие геополитики, — утверждает Катасонов.

— И в декабре 2014 года это оружие нанесло ущерб экономике, последствия которого не преодолены до сих пор.

Каковы прогнозы?

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов отметил, что власти задействуют весь инструментарий для минимизации последствий любых возможных негативных внешних событий как для предприятий, так и для финансового рынка.

Министр труда РФ Максим Топилин призвал проанализировать ситуацию и в региональном, и в отраслевом аспектах.

— Пока о каких-то рекордах и девальвации говорить не стоит, — подводит итог Антон Шабанов. — Произошла серьезная коррекция курса, но не более. Рынок постепенно успокаивается, возвращается на нормальные уровни. Хотя отметку в «60 за доллар» мы уже вряд ли увидим.