ОБЗОР — Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи вместе с бумагами нефтегазового сектора

МОСКВА , 11 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи вместе с бумагами нефтегазового сектора, при этом индекс РТС остался под давлением на фоне снижавшегося к закрытию торгов на рынке акций рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,85% — до 2192,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,67%, до 1083,53 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» после пребывания выше отметки в 63 рубля к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи перешел к снижению. Поводом для коррекции стали заявления глав Пентагона Минфина США , говорят эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.06 мск снижался на 54 копейки — до 62,48 рубля, курс евро — на 64 копейки — до 77,21 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 1,45% — до 72,07 доллара за баррель на данных по запасам от Минэнерго США , свидетельствуют данные торгов.

"Не так страшен Трамп, как его Твиттер. И сегодня инвесторы всего мира смогли в очередной раз в этом убедиться. После непонятно зачем озвученной угрозы в адрес русских о возможности применения в Сирии неких сверхмощных и сверхточных ракет, рынки, начавшие понемногу восстанавливаться после потрясений последних дней (впрочем, самих американцев «трясло» не сильно — они по большей части росли), резко скатились вниз. В среднем до процента и более. Потом, конечно, пришли в себя и начали опять осторожно подрастать, но как-то уже без былого энтузиазма", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».

"Картинку сегодняшних торгов на российских биржах твит Трампа серьёзно подпортил: довольно уверенный рост прервался в районе 14 часов мск резким обвалом, после которого индексы уже не лезли в гору с упорством молодого альпиниста, а в большей степени пытались закрепиться на достигнутых уровнях, лишь иногда делая осторожные попытки к росту", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Хуже рынка — опять бумаги Сбербанка и ВТБ . Инвесторы опасаются, что кредитные проблемы «Русала» будут отчасти переложены на плечи этих госбанков", — комментирует Иван Марчена из ГК Forex Club.

Сбербанк, помимо рисков, связанных с кредитами санкционным компаниям, при дальнейшем ослаблении рубля, среди прочего, может столкнуться с размытием процентной маржи на фоне роста ставок фондирования, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер"

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в среду стабилизировался около 2180 пунктов, но выше 2200 пунктов на фоне угроз осложнения в геополитике индикатор пройдет вряд ли, считает Анна Бодрова из «Альпари». Индекс РТС остается в режиме свободного падения, ближайшая остановка «медведей» тут придется на отметку 1050 пунктов, под ней располагается уровень поддержки на 1030 пунктов, добавляет она.