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Жители Эстонии бросились в Россию «отоваривать» рубль
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Жители Эстонии бросились в Россию «отоваривать» рубль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 11 апр — РИА Новости. Ослабление российской валюты на фондовых рынках активизировало тысячи жителей Эстонии, не понаслышке знающих выгоду в разнице курсов евро и рубля.
Как сообщает Sputnik Эстония, на границе в Нарве образовалась пробка из автомобилей, направляющихся в Россию. Жители балтийской республики отреагировали на новости о серьезном ослаблении рубля и теперь намерены воспользоваться моментом, чтобы благодаря высокому курсу евро обменять его на товары и услуги с российской стороны.
Каждый из таких «путешественников» признается, что внимательно следит за ходом торгов на валютных рынках.
Особо нетерпеливым автомобилистам сразу после пересечения границы неизвестные предлагают с рук обменять евро на рубли «по выгодному курсу». Например, некий торгующий рублями на вокзальной площади мужчина за один евро предлагал 70 рублей, а, по словам направляющегося в город Печоры Псковской области жителя Южной Эстонии Аарне Лейма, на границе он обменял валюту уже по курсу 71 рубль за евро.
Продавщица в продуктовом магазине Печор призналась, что такая активность покупателей ее радует, так как она может продать больше товаров.
В среду, 11 апреля, рубль продолжил ощутимо дешеветь, как следует из данных Московской биржи. В отдельные моменты курс евро превышал 80 рублей (80,15). Такой слабой российская валюта не была с лета 2016 года.
Официальный курс Центрального банка России на 11 апреля равен: доллар — 62,37 рубля (почти на четыре рубля больше, чем было 10 апреля), евро — 76,85 рублей (выше курса 10 апреля почти на пять рублей).
Девятого апреля российская валюта сильно ослабла на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.
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