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Волонтерская акция стартует в Детско-юношеском центре
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Волонтерская акция стартует в Детско-юношеском центре 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт ДЮЦ  Акция для детей с ограниченными возможностями здоровья стартует 20 апреля в Детско-юношеском центе городского округа Щербинка. Информацией об этом поделилась педагог дополнительного образования Нина Бомбина.
— Акция проводится в Детско-юношеском центре на регулярной основе. В этот раз обучающиеся центра и волонтеры поздравят детей со светлым праздником Пасхи. Им подарят небольшие подарки и открытки ручной работы, — сообщила Нина Бомбина.
Волонтерские мероприятия пройдут в учреждении до 27 апреля.
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