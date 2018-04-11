Волонтерская акция стартует в Детско-юношеском центре

Фото: официальный сайт ДЮЦ Акция для детей с ограниченными возможностями здоровья стартует 20 апреля в Детско-юношеском центе городского округа Щербинка. Информацией об этом поделилась педагог дополнительного образования Нина Бомбина.

— Акция проводится в Детско-юношеском центре на регулярной основе. В этот раз обучающиеся центра и волонтеры поздравят детей со светлым праздником Пасхи. Им подарят небольшие подарки и открытки ручной работы, — сообщила Нина Бомбина.

Волонтерские мероприятия пройдут в учреждении до 27 апреля.