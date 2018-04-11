Аэропорты Москвы приглашают пассажиров на «Тотальный диктант» 14 апреля 

Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» 14 апреля присоединятся к Всероссийской акции «Тотальный диктант», говорится в сообщении пресс-служб воздушных гаваней.
«Международный аэропорт «Шереметьево» в этом году впервые станет официальной площадкой проведения «Тотального диктанта». Все желающие смогут проверить свою грамотность 14 апреля с 14:00 до 15:00 в конференц-зале Корпоративного университета аэропорта в Терминале «Аэроэкспресс» на пятом этаже», — говорится в сообщении.
Текст диктанта прочитает известный журналист и писатель Михаил Шахназаров, добавляется в материале.
На территории аэропорта «Домодедово» акция пройдет с 14:00 до 15:00. Текст диктанта прочитает телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова.
Для участия в акции нужно предварительно зарегистрироваться на сайте: https://totaldict.ru.
«Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ежегодно специально для акции текст «Тотального диктанта» пишет известный писатель. Автором диктанта в 2018 году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». «Утро», «День» и «Вечер» — так называются три текста, которые напишут участники акции 14 апреля.