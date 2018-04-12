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Молодежная палата Московского проведет акцию «Озелени свой двор»
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Молодежная палата Московского проведет акцию «Озелени свой двор» 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Молодежная палата поселения Московский 21 апреля запустит акцию «Озелени свой двор».
— В 2017 году среди местных жителей было проведено анкетирование на тему того, какие виды растений высадить. Произведена закупка примерно 5 000 саженцев: 700 деревьев и 4 000 кустарников, — сообщила пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Московский Юлия Смолий.
Она отметила, что акция пройдет с 21 апреля по 10 мая. Посадка начнется, как только прогреется почва. Озеленение проведут представители Совета депутатов, члены Молодежной палаты и местные жители.
Добавим, что последнее проведенное активистами мероприятие состоялось 12 апреля. Представители объединения организовали праздник, приуроченный ко Дню космонавтики.
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