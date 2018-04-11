Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 1,39%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, продовольствия и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подешевел на 1,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Select Textile (AT:EPIr), которые подорожали на 0,022 п. (9,48%), закрывшись на отметке в 0,254. Котировки Crete Plastics SA (AT:PLAKR) выросли на 0,500 п. (3,65%), завершив торги на уровне 14,300. Бумаги Mytilineos Holdings SA (AT:MYTr) выросли в цене на 0,200 п. (2,14%), закрывшись на отметке 9,560.

Лидерами падения стали акции Flexopack SA (AT:FLXr), цена которых упала на 0,4000 п. (5,80%), завершив сессию на отметке 6,5000. Акции Marfin Invest (AT:MRFr) поднялись на 0,009 п. (5,53%), закрывшись на уровне 0,150, а EFG Eurobank Ergasias (AT:EURBr) снизились в цене на 0,0400 п. (4,68%) и завершили торги на отметке 0,8150.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (83) превысило количество закрывшихся в плюсе (30), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Crete Plastics SA (AT:PLAKR) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,65%, 0,500 п., и завершили торги на отметке 14,300.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 1,24%, или 16,70, достигнув отметки $1.362,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,20%, или 1,44, до $66,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,89%, или 1,34, до отметки $72,38 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,28% до 1,2389, а котировки EUR/GBP повысились на 0,05%, достигнув отметки 0,8720.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,26% до 89,09.