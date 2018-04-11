Частный предприниматель Константин Алимпиев о том, как скорректировать летние планы без особого ущерба

Всего за два дня курс евро превысил 80 рублей, а доллар едва не достиг 64,5 рубля. Мы спросили у частного предпринимателя, жителя Южного округа Москвы Константина Алимпиева, как денежные изменения повлияют на летние планы москвичей, и как можно их скорректировать?

— В случае запланированной крупной покупки стоит поторопиться ее совершить до повышения цен на электронику и бытовую технику, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» Константин Михайлович, — При наличии выгодных предложений рассрочки, можно очень удачно этим воспользоваться. Что касается цен на продукты, то значительно они не увеличатся, благодаря тому, что импорта теперь фактически нет. Производители и потребители рассчитываются исключительно в рублях.

Если с покупкой продуктов и товаров общего потребления все более и менее понятно, то, что делать с запланированным отпуском?

— Отпуск заграницу можно планировать при наличии выгодных предложений и горячих путевок, — отвечает эксперт, — Желающие получить более качественный сервис будут вынуждены немного переплатить из-за падения национальной валюты. Граждан, планирующих отпуск на Родине, разница курса существенно не заденет.

Остается понять, что делать тем, кто вынужден выплачивать ипотеку и кредит на автомобиль. На это у Константина Алимпиева тоже нашелся ответ:

— Если кредит на квартиру или автомобиль были взяты в национальной валюте, то повышение суммы оплаты ожидать не предстоит. А вот тем смельчакам, кто решился взять ипотеку и кредиты на авто в долларах или евро, да еще после валютного кризиса 2014-2015 годов, предстоит непростой период. Они потеряют деньги в зависимости от ослабления рубля.

Эксперт также спрогнозировал экономическую ситуацию в стране на ближайший период:

— Рубль отыграет потери, так как сейчас цена на энергоносители выше, нежели в 2014-2015 годах. Тем более рубль упал не так сильно.

Фото: Кира Убожкова