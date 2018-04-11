Ещё
Не только санкции. В России начали дорожать автомобили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не только санкции. В России начали дорожать автомобили 

Forbes.ru 51 минуту назад
Автопроизводители начали поднимать цены на машины. Впервые с 2016 года подорожали автомобили Subaru, также изменились прайс-листы на Volvo, Audi, Fiat, Volkswagen и Jeep: в среднем цены выросли на 2%. При этом расширение санкций со стороны США и падение курса рубля не успели подействовать на розничную стоимость автомобилей — основной причиной стало повышение ставки утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года.
«Сейчас объявляются новые цены, фундамент для которых был заложен еще в марте за счет увеличения утильсбора. Компании объявляют о подорожании на 40-60 тысяч рублей, в основном это импортные машины. Но не стоит обольщаться — автомобили отечественной сборки тоже подорожают», — рассказал Forbes автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Схожего мнения придерживается главный редактор интернет-сайта «За Рулем» Артур Саруханов: «В больше степени подорожание затронет недорогой, массовый сегмент. В меньшей — премиальный. В среднем машины подорожают на 15%, однако рост будет достаточно постепенным».
Правительство индексировало ставки утилизационного сбора в конце марта 2018 года. Для автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров рост составил 90%; от двух до трех литров — 49,2%. Ставки для машин, оснащенных двигателями объемом больше трех литров, не изменились. Самые популярные машины на российском рынке оснащены ДВС объемом 1,4-2 литра. Напрямую этим сбором облагаются автомобили, ввозимые на территорию России из других стран. Транспортные средства местного производства от уплаты освобождены при помощи механизма господдержки: производители платят, однако затем бюджет возмещает им потраченные деньги субсидиями.
На падение курса национальной валюты автопроизводители начнут реагировать с начала следующей недели, убежден Игорь Моржаретто: «Производители еще не успели отреагировать на скачок курса. Думаю, они выжидают, как будет развиваться операция в Сирии, удастся ли Центробанку нормализовать курс и, если да, то на каких значениях. Скорее всего, корректировка цен произойдет на следующей неделе».
Текущее ослабление рубля — уравнение со множеством неизвестных, невозможно предугадать последствия для авторынка, считает Артур Саруханов: «Крупные игроки, такие как KIA или Volkswagen, рассчитывали объем продаж, исходя из стабилизировавшегося курса рубля. Предпринимались даже попытки снижать цены. Теперь вопрос в том, куда двинется рубль и насколько он просядет. Мы помним, что в 2014 году обвал рубля вызвал незамедлительный обвал авторынка, а цены подскочили на 50%».
За первые два месяца 2018 года российский авторынок вырос почти на 30% к прошлому году, в марте прибавил еще 14%. По итогам первого квартала объем рынка составил 392,9 тысячи проданных транспортных средств. Одним из основных факторов роста, помимо господдержки, стал отложенный спрос. Теперь он может быть заморожен из-за падения курса рубля.
Рубль начал стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро 9 апреля после введения дополнительных санкций со стороны США. В новый «черный список» вошли бизнесмены, высокопоставленные чиновники и компании, в отношении которых вводятся ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Рубль снижается несмотря даже на продолжающийся рост цен на нефть: в среду баррель марки Brent подорожал до $71,72.
Читайте также
После шторма. Как падение фондового рынка и рубля отразятся на экономике
Forbes.ru: последние новости
Вынужденная национализация: что ждет Олега Дерипаску и UC Rusal после введения санкций Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля Дна не видно. Как реагировать инвестору на обвал российского фондового рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку374
Трамп готовит Россию к войне187
В Кремле прокомментировали заявление Трампа54
Захарова сделала Трампу ответное предложение229
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод66
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение