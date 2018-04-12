Спрос на авиабилеты в РФ за последние дни вырос в 1,5 раза на фоне ослабления рубля

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Количество авиабилетов, оформленных за минувшие вторник и среду (10 и 11 апреля), выросло в полтора раза по сравнению со средним дневным показателем предыдущих дней апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip.

В частности, за вторник и среду путешественники приобрели авиабилеты более чем в 500 городов в 130 странах мира с вылетом вплоть до марта 2019 года, говорится в сообщении сервиса.

Резкое повышение спроса на авиабилеты объясняется особенностями ценообразования на рынке воздушных перевозок. Так, для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (International Air Transport Association), который рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00:00 часов каждой среды.

"Мы рекомендуем авиапассажирам пользоваться этой особенностью рынка воздушных перевозок. Если вы уже планируете зарубежную поездку, то приобретение авиабилетов в течение ближайшей недели позволит избежать их подорожания", — отметил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес