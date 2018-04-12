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Спрос на авиабилеты в РФ за последние дни вырос в 1,5 раза на фоне ослабления рубля
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Спрос на авиабилеты в РФ за последние дни вырос в 1,5 раза на фоне ослабления рубля 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Количество авиабилетов, оформленных за минувшие вторник и среду (10 и 11 апреля), выросло в полтора раза по сравнению со средним дневным показателем предыдущих дней апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip.
В частности, за вторник и среду путешественники приобрели авиабилеты более чем в 500 городов в 130 странах мира с вылетом вплоть до марта 2019 года, говорится в сообщении сервиса.
Резкое повышение спроса на авиабилеты объясняется особенностями ценообразования на рынке воздушных перевозок. Так, для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (International Air Transport Association), который рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00:00 часов каждой среды.
"Мы рекомендуем авиапассажирам пользоваться этой особенностью рынка воздушных перевозок. Если вы уже планируете зарубежную поездку, то приобретение авиабилетов в течение ближайшей недели позволит избежать их подорожания", — отметил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.
Российский финансовый рынок 9 апреля резко негативно отреагировал на новые санкции США. В частности, индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11%, курс доллара превысил 60 рублей, а евро — 75 рублей. 10 апреля ситуация на валютном рынке продолжала оставаться негативной для рубля: курс доллара достиг 63,95 рубля, а евро поднимался до 78,77 рубля, а сегодня курс доллара достиг 65,05 рубля, курс евро поднялся до 80,5 рубля. С начала недели доллар подорожал к рублю на 11,8%, евро — на 12,8%.
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