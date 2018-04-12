OneTwoTrip сообщил об увеличении спроса на авиабилеты в 1,5 раза на фоне ослабления рубля

Количество авиабилетов, оформленных за последние два дня,11 и 12 апреля, выросло в 1,5 раза по сравнению со средним дневным показателем предыдущих дней месяца, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

Кроме того, результаты продаж авиабилетов после увеличения валютных курсов стали рекордными с начала года. В течение указанных двух дней клиенты сервиса приобрели авиабилеты более чем в 500 городов в 130 странах мира с вылетом вплоть до марта 2019 года.

OneTwoTrip отмечает, что поведение потребителей заключается в особенностях ценообразования на рынке воздушных перевозок. Для определения рублевого эквивалента стоимости билетов иностранных компаний и российских компаний, которые выполняют международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемы Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Этот курс рассчитывается раз в неделю на основе официальных курсов ЦБ России на вторник с округлением до 50 коп. в большую сторону. Курс начинается действовать с 00:00 каждой среды.