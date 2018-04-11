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Авиабилеты на лето резко подорожали
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Авиабилеты на лето резко подорожали 

Рамблер 55 минут назад
Авиабилеты с вылетом в летний период из городов России на всех направлениях подорожали в среднем на 13,4% и составили 20 378 рублей, подсчитали специалисты сервиса OneTwoTrip.
Перелеты внутри страны подорожали на 10,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — с 14 269 до 15 788 рублей, международные — на 19,4% — с 19 753 до 23 592 рублей.
«Подорожание авиабилетов объясняется сразу несколькими факторами: растущим спросом на фоне отсутствия профицита провозных емкостей, увеличением цен на топливо, предстоящим чемпионатом мира по футболу. Плюс к этому снижается влияние такого фактора как распространение невозвратных и безбагажных тарифов, вносившего существенный вклад в повышение доступности перелетов в последние годы», — считает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
По его словам, если ситуация на валютном рынке не улучшится, то в дальнейшем международные перелеты могут стать еще дороже.
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