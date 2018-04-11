Петербуржцы образовали очередь в пункт обмена валюты

Жители Санкт‐Петербурга стихийно решили обменять валюту, из‐за чего в центре города образовалась очередь в пункт обмена. Об этом сообщило РИА «Новости».

В очереди к обменнику в Лиговском переулке рядом с Московским вокзалом стоят около 40 человек. Горожане рассказали, что меняют рубли на иностранную валюту «по личной необходимости». Они не связали свои действия с падением курса рубля.

Большинство людей отказались рассказывать, зачем им потребовался обменник.

В петербургских банках пока нет ажиотажа на обмен валюты. Днем в среду в отделении Сбербанка на Невском проспекта не было желающих обменять деньги. В «Кетовском коммерческом банке» такая же ситуация.

Рубль падает из-за американских санкций против России . В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше отметок в 65 и 80 рублей соответственно.

Пока некоторые стоят в очередях ради незначительного повышения своего благосостояния, бельгиец выиграл в лотерею 17 миллионов евро. Однако пока он не обращался за своими деньгами. У него есть 20 недель, чтобы заявить о правах на деньги.