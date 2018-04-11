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Петербуржцы образовали очередь в пункт обмена валюты
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Петербуржцы образовали очередь в пункт обмена валюты 

360tv.ru 1 час назад
Жители Санкт‐Петербурга стихийно решили обменять валюту, из‐за чего в центре города образовалась очередь в пункт обмена. Об этом сообщило РИА «Новости».
В очереди к обменнику в Лиговском переулке рядом с Московским вокзалом стоят около 40 человек. Горожане рассказали, что меняют рубли на иностранную валюту «по личной необходимости». Они не связали свои действия с падением курса рубля.
Большинство людей отказались рассказывать, зачем им потребовался обменник.
В петербургских банках пока нет ажиотажа на обмен валюты. Днем в среду в отделении Сбербанка на Невском проспекта не было желающих обменять деньги. В «Кетовском коммерческом банке» такая же ситуация.
Рубль падает из-за американских санкций против России. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше отметок в 65 и 80 рублей соответственно.
Пока некоторые стоят в очередях ради незначительного повышения своего благосостояния, бельгиец выиграл в лотерею 17 миллионов евро. Однако пока он не обращался за своими деньгами. У него есть 20 недель, чтобы заявить о правах на деньги.
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