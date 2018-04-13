В СВАО 21 апреля пройдет экологическая акция «Электровесна-2018» 

Экологическая акция, направленная на сбор ненужной бытовой техники у горожан пройдет в СВАО 21 апреля. Акция «Электровесна-2018» будет организованна волонтерским движением «РазДельный Сбор».
— Сдать неработающую технику можно будет совершенно бесплатно, — поделилась с журналистами волонтер Анастасия Власихина.
Так же физические лица смогут сдать в утиль сломанные телевизоры, телефоны, планшеты, микроволновки, фены и другую технику.
Жители СВАО смогут сдать свою технику абсолютно бесплатно по адресу на 1-ой Останкинской ул. 41/9 с 12.00 до 14.00.
Дополнительную информацию можно узнать на официальной станице общественного движения «РазДельный Сбор»: http://rsbor-msk.ru/.