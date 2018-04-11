Рынок Ирчи Казака закрывают, чтобы на его месте …

Махачкалинский рынок Ирчи Казака закроют, сообщили в администрации города, но для того, чтобы на месте старого построить новый.

«Рынок закрывается по предписаниям контрольно-надзорных органов, устранить которые они (руководство рынка) сейчас не в состоянии. Эти предписания касаются в том числе противопожарной безопасности. Предписания были выписаны начиная с 2009 — 2010 годов, большая часть в 2013 году. За эти годы у них накопился ряд нарушений, которые они не исправили», — сообщили в пресс-службе администрации города. Прошлогодний пожар на рынке, как отметили в мэрии, произошел из-за этих нарушений, пожарные машины не смогли приблизиться к очагу из-за тесного расположения товарных рядов.

Таким образом, перед руководством рынка встал выбор устранить нарушения (работа займет 3 — 4 года) или закрыть рынок и на его месте построить новый, соответствующий всем нормам безопасности. Рынок — анагар

«Для того, чтобы рынок работал согласно всем требованиям, его надо закрыть, в противном случае в отношении гендиректора правоохранительные органы возбудят уголовное дело. Было обговорено, что будет построен новый рынок, не капитальное строение, а рынок-ангар. Территория частная, с администрацией города они будут только согласовывать проект. Если он соответствует архитектурным нормам, не противоречит противопожарной безопасности и санитарным нормам, то мэрия обязуется в кратчайшие сроки согласовать проект», — объясняют в мэрии.

Одновременно с рынком из-за множества судебных исков и предписаний закрывается и ООО «Дагэлектромаш», на смену которого придет новое общество с ограниченной ответственностью (что по идее должно привлечь новых инвесторов), которое до конца этого месяца должно предоставить администрации города проектное решение.

Для строительства нового рынка людям, работающим там, необходимо будет освободить всю занимаемую ими территорию.

«Всем тем людям, которые работают, готовы предоставить другие места для продолжения своей торговли, при условии, что они будут стоять на налоговом учете как того требует закон», — отмечают в пресс-службе.

Фото: mybatumi.ru